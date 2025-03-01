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Футбол Спорт

"Акрон" уступил "Пари НН" в первом матче после возобновления — 1:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 марта, в Нижнем Новгороде в 19 туре чемпионата России "Акрон" проиграл "Пари НН" — 1:2.

За тольяттинцев дебютировал румынский защитник Йонуц Неделчару и боснийский полузащитник Ифет Джаковац.

Первыми счет открыли нижегородцы в начале второго тайма, Кокшаров скинул на набегающего Грулев и Вячеслав прошил ворота Васютина — 0:1. Через две минуты хозяева забили второй, Эктов сделал разрезающую передачу на Боселли, который вытянул на себя вратаря и отдал на свободного Кокшарова — 0:2. На 70 минуте тольяттинцы отыгрывают один мяч: подачу Фернандеса с углового замкнул Артем Дзюба, тем самым сравнявшись с Александром Кержаковым по голам — по 233 мяча. У подопечных Заура Тедеева были моменты, но команда их не реализовала, как итог — поражение 1:2.

Следующий матч тольяттинцы проведут 9 марта в Самаре против "Крыльев Советов".

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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