"Акрон" уступил "Пари НН" в первом матче после возобновления — 1:2

В субботу, 1 марта, в Нижнем Новгороде в 19 туре чемпионата России "Акрон" проиграл "Пари НН" — 1:2.
За тольяттинцев дебютировал румынский защитник Йонуц Неделчару и боснийский полузащитник Ифет Джаковац.
Первыми счет открыли нижегородцы в начале второго тайма, Кокшаров скинул на набегающего Грулев и Вячеслав прошил ворота Васютина — 0:1. Через две минуты хозяева забили второй, Эктов сделал разрезающую передачу на Боселли, который вытянул на себя вратаря и отдал на свободного Кокшарова — 0:2. На 70 минуте тольяттинцы отыгрывают один мяч: подачу Фернандеса с углового замкнул Артем Дзюба, тем самым сравнявшись с Александром Кержаковым по голам — по 233 мяча. У подопечных Заура Тедеева были моменты, но команда их не реализовала, как итог — поражение 1:2.
Следующий матч тольяттинцы проведут 9 марта в Самаре против "Крыльев Советов".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.