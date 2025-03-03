ВСК: число обращений к психологам за год выросло на четверть

В 2024 году россияне стали обращаться к психологам и психотерапевтам на 25% чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика обращений клиентов службы психологической поддержки Страхового Дома ВСК. Самым "депрессивным" месяцем уходящего года стал декабрь, почти 80% пациентов — женщины.

Женщины больше следят за своим ментальным здоровьем - к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Так, в 2024 году на женщин пришлось 78% онлайн-консультаций психологов. В целом, пик обращений был зафиксирован в декабре - почти 10,7% общего числа пациентов в течение года. Средний возраст пациентов - от 32 до 38 лет.

В топ наиболее распространенных проблем, с которыми россияне в прошлом году обращались к психологам, вошли:

- сложные отношения в паре (16% обращений, 17% в 2023 году);

- тревожные состояния, вызванные переживаниями из-за работы или взаимоотношений с другими людьми (11,3%, для сравнения, 15,9% в 2023 году);

- вопросы эмоционального спектра, к которым относятся повышенная раздражительность, агрессия, плаксивость и острые реакции или сложность в выражении эмоций (28% обращений, 12% в 2023 году);

- подавленное состояние (6,9%);

- проблемы с самооценкой (5,3%);

- личностные кризисы (5,1%).

По оценкам психологов ВСК, чаще всего поход к специалисту для россиян - это осознанный шаг для улучшения ментального здоровья, что говорит о росте общей психологической просвещенности населения.

"С каждым годом востребованность психологической поддержки населения увеличивается. Сегодня забота о ментальном здоровье становится неотъемлемым элементом ЗОЖ - как регулярные занятия спортом, правильное питание или чек-апы. Причем россияне осознанно подходят к таким консультациям - в 92% случаев клиенты ВСК записываются на прием самостоятельно, предварительно изучив профиль психолога. Важно повышать доступность психологической помощи за счет онлайн-консультаций, которые удобнее и немного дешевле обычных, расширять штат специалистов, интегрировать сервис с другими продуктами. Например, в ВСК психологическая поддержка осуществляется на базе собственной Цифровой клиники и ДМС, что позволяет практически бесшовно получить полный спектр медицинской помощи", - отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.

За два года работы сервиса россияне высоко оценили уровень психологической поддержки ВСК - средняя оценка консультации составила 4,95 из пяти баллов.