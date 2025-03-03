ВСК: число обращений к психологам за год выросло на четверть

В 2024 году россияне стали обращаться к психологам и психотерапевтам на 25% чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика обращений клиентов службы психологической поддержки Страхового Дома ВСК. Самым "депрессивным" месяцем уходящего года стал декабрь, почти 80% пациентов — женщины.
Женщины больше следят за своим ментальным здоровьем - к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Так, в 2024 году на женщин пришлось 78% онлайн-консультаций психологов. В целом, пик обращений был зафиксирован в декабре - почти 10,7% общего числа пациентов в течение года. Средний возраст пациентов - от 32 до 38 лет.
В топ наиболее распространенных проблем, с которыми россияне в прошлом году обращались к психологам, вошли:
- сложные отношения в паре (16% обращений, 17% в 2023 году);
- тревожные состояния, вызванные переживаниями из-за работы или взаимоотношений с другими людьми (11,3%, для сравнения, 15,9% в 2023 году);
- вопросы эмоционального спектра, к которым относятся повышенная раздражительность, агрессия, плаксивость и острые реакции или сложность в выражении эмоций (28% обращений, 12% в 2023 году);
- подавленное состояние (6,9%);
- проблемы с самооценкой (5,3%);
- личностные кризисы (5,1%).
По оценкам психологов ВСК, чаще всего поход к специалисту для россиян - это осознанный шаг для улучшения ментального здоровья, что говорит о росте общей психологической просвещенности населения.
"С каждым годом востребованность психологической поддержки населения увеличивается. Сегодня забота о ментальном здоровье становится неотъемлемым элементом ЗОЖ - как регулярные занятия спортом, правильное питание или чек-апы. Причем россияне осознанно подходят к таким консультациям - в 92% случаев клиенты ВСК записываются на прием самостоятельно, предварительно изучив профиль психолога. Важно повышать доступность психологической помощи за счет онлайн-консультаций, которые удобнее и немного дешевле обычных, расширять штат специалистов, интегрировать сервис с другими продуктами. Например, в ВСК психологическая поддержка осуществляется на базе собственной Цифровой клиники и ДМС, что позволяет практически бесшовно получить полный спектр медицинской помощи", - отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.
За два года работы сервиса россияне высоко оценили уровень психологической поддержки ВСК - средняя оценка консультации составила 4,95 из пяти баллов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас