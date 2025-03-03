Количество "Львят" в Самаре увеличится до 12

В ближайшее время в Самаре число трамваев "Львенок" увеличится до 12 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В пятницу, 28 февраля, в Самару приехали 3 трамвая "Львенок", а в субботу они вышли на обкатку. Сегодня разгрузим еще 3 — в городе уже будут 12 "Львят", — уточнили в мэрии.

Сообщается, что после завершения всех проверочных процедур "Львята" выйдут на линию на маршруте № 13.

Напомним, первые четыре трамвая "Львенок" вышли в рейс 21 февраля и сейчас курсируют по маршруту № 13.