Сотруднице МВД в Самаре вынесли приговор по делу о взятках за мигрантов

В Самарской области вступил в силу приговор экс-начальнику отделения по вопросам миграции отдела полиции по Красноглинскому району Самары майору Татьяне Солдаткиной. Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета уличили ее в коррупции.

Сообщалось, что, по оперативным данным, Солдаткина ежемесячно получает деньги лично и через посредника Махмадали Халикова с иностранных граждан. Женщину на время следствия отправляли под домашний арест. Правоохранители устанавливали все эпизоды возможной преступной деятельности сотрудницы МВД. Женщина также попала в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Как следует из материалов суда, деньги Солдаткина брала за выдачу паспортов иностранным гражданам, вступившим в гражданство РФ, и их регистрацию по месту пребывания, а также регистрацию по месту жительства иностранных граждан, имеющих ВНЖ или разрешение на временное проживание. После получения мигрантами услуги в ОВМ ОП № 8 (Красноглинский район) У МВД России по Самаре, посредник должен был передать должностному лицу не менее 3 тыс. руб. за один выданный паспорт, не менее 1 тыс. руб. за оформление одной регистрации гражданина РФ по месту пребывания в Красноглинском районе и не менее 1 тыс. руб. за оформление одной регистрации по месту жительства для имеющего разрешение на временное проживание или ВНЖ. "Насобирала" Солдаткина таким образом не менее 64 тыс. рублей.

Как сообщила запросу Волга Ньюс пресс-секретарь суда Красноглинского района Самары Татьяна Шайдурова, суд Краснеоглинского района Самары назначил подсудимой два с половиной года в колонии общего режима со штрафом в 640 тыс. рублей. Также ее на два года запретили занимать должности на госслужбе и правоохранительных органах и лишили специального звания "майор полиции".

Адвокат Солдаткиной Алена Зызина обжаловала решение в апелляционной инстанции. Но, согласно сайту облсуда, решение оставили в силе. Недавно приговор вступил в силу.