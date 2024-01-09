16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФСБ вскрыла в Самарской области схему получения в полиции взяток "за мигрантов" Экс-замминистра здравоохранения Самарской области внесли в реестр уволенных из-за утраты доверия В Тольятти мужчина зарабатывал фиктивной постановкой иностранцев на учет Бывшая сожительница украла у мужчины в Приволжском районе телевизор В Сергиевском районе возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД

Преступления Происшествия

ФСБ вскрыла в Самарской области схему получения в полиции взяток "за мигрантов"

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 164
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Под уголовное дело подпала теперь уже бывший начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции по Красноглинскому району Самары майор Татьяна Солдаткина. Сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Расследование началось по оперативной разработке УФСБ по Самарской области.

"Были получены предварительные данные, что Солдаткина ежемесячно получает деньги лично и через посредника Махмадали Халикова с иностранных граждан за ускорение процедуры их постановки на миграционный учет", — сообщил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Сейчас продолжается расследование, устанавливаются все возможные эпизоды и фигуранты. Как уточнили в суде Самарского района региональной столицы, недавно судья Андрей Чудайкин продлил по ходатайству следствия домашний арест для Солдаткиной — по 15 февраля 2024 года.

Известно, что Солдаткина попала в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия ().

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4