ФСБ вскрыла в Самарской области схему получения в полиции взяток "за мигрантов"

Под уголовное дело подпала теперь уже бывший начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции по Красноглинскому району Самары майор Татьяна Солдаткина. Сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Расследование началось по оперативной разработке УФСБ по Самарской области.

"Были получены предварительные данные, что Солдаткина ежемесячно получает деньги лично и через посредника Махмадали Халикова с иностранных граждан за ускорение процедуры их постановки на миграционный учет", — сообщил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Сейчас продолжается расследование, устанавливаются все возможные эпизоды и фигуранты. Как уточнили в суде Самарского района региональной столицы, недавно судья Андрей Чудайкин продлил по ходатайству следствия домашний арест для Солдаткиной — по 15 февраля 2024 года.

Известно, что Солдаткина попала в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия ().