Читателям самарских библиотек открыт доступ к газетам времен Великой Отечественной войны

В год 80-летия Великой Победы одним из проектов по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне стал цифровой ресурс "Строки, опаленные войной", размещенный на платформе базы данных периодических изданий "ИВИС".
Историческая база содержит копии публикаций периодических изданий военных лет: "Правды", "Известий", "Литературной газеты", "Огонька", а также подпольных газет партизан Белоруссии.
Газеты и журналы в электронном виде можно найти на платформе East View.
Читателям Самарской областной универсальной научной библиотеки до 30 июня 2025 г. будут доступны следующие собрания:
— электронный архив журнала "Огонек" за 1941–1945 гг.;
— электронные архивы газет "Известия", "Литературная газета", "Правда" за 1941–1945 гг.
— "Партизанская печать Беларуси" — уникальная коллекция газет, издававшихся в 1942–1944 гг. на оккупированной территории действовавшими в подполье райкомами, горкомами, обкомами ВКП (б).
Оцифрованные и включенные в коллекцию копии этих уникальных изданий являются важным достоверным источником информации для исследователей, занимающихся историей Великой Отечественной войны.
Для доступа к платформе East View необходимо:
1. Создать аккаунт или авторизоваться в личном кабинете читателя на сайте СОУНБ.
2. В разделе "Виртуальный читальный зал" перейти на платформу East View.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????