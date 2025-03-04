Читателям самарских библиотек открыт доступ к газетам времен Великой Отечественной войны

В год 80-летия Великой Победы одним из проектов по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне стал цифровой ресурс "Строки, опаленные войной", размещенный на платформе базы данных периодических изданий "ИВИС".

Историческая база содержит копии публикаций периодических изданий военных лет: "Правды", "Известий", "Литературной газеты", "Огонька", а также подпольных газет партизан Белоруссии.

Газеты и журналы в электронном виде можно найти на платформе East View.

Читателям Самарской областной универсальной научной библиотеки до 30 июня 2025 г. будут доступны следующие собрания:

— электронный архив журнала "Огонек" за 1941–1945 гг.;

— электронные архивы газет "Известия", "Литературная газета", "Правда" за 1941–1945 гг.

— "Партизанская печать Беларуси" — уникальная коллекция газет, издававшихся в 1942–1944 гг. на оккупированной территории действовавшими в подполье райкомами, горкомами, обкомами ВКП (б).

Оцифрованные и включенные в коллекцию копии этих уникальных изданий являются важным достоверным источником информации для исследователей, занимающихся историей Великой Отечественной войны.

Для доступа к платформе East View необходимо:

1. Создать аккаунт или авторизоваться в личном кабинете читателя на сайте СОУНБ.

2. В разделе "Виртуальный читальный зал" перейти на платформу East View.