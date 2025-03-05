МТС запустила в эфир в Самарской области первую отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ"

Цифровая экосистема МТС сообщает об успешном запуске в эфир первой отечественной базовой станции "ИРТЕЯ" в Самарской области. Новое телеком-оборудование установлено в поселке Константиновка Большеглушицкого района, где проживает порядка 700 человек.
Базовые станции "ИРТЕЯ" могут работать в диапазоне 2100 МГц и 2600 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет от МТС для жителей Константиновки. В селе работают средняя школа, почтовое отделение и ФАП. Эти и другие социальные объекты населенного пункта теперь обеспечены устойчивой связью 4G от МТС. Село Константиновка известно тем, что в конце 1980-х годов здесь были найдены останки пяти мамонтов. Такая находка впервые была выявлена в Самарской области. Окаменелости, найденные при раскопках, хранятся в краеведческом музее района и являются гордостью экспозиции.
"МТС продолжает развивать и обновлять сеть в муниципальных районах Самарской области. Это важное, социально значимое направление, ведь связь и мобильный интернет в современном мире позволяют решать самые необходимые вопросы жителей сел и деревень. Вызвать на дом врача, связаться с социальными службами, оформить пособие или совершить покупку онлайн - все это возможно с устойчивой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, который в сельской местности является альтернативой домашней сети. Нам важно, чтобы люди, несмотря на удаленность от больших городов, чувствовали себя комфортно", - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Самарская область в числе первых регионов России получила оборудование российского телеком-вендора, который разрабатывает и производит базовые станции. В ближайшее время еще одна новая базовая станция "ИРТЕЯ" появится в Безенчукском районе. Оборудование разработано и произведено ООО "ИРТЕЯ", российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО "МТС". Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
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Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?