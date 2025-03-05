МТС запустила в эфир в Самарской области первую отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ"

Цифровая экосистема МТС сообщает об успешном запуске в эфир первой отечественной базовой станции "ИРТЕЯ" в Самарской области. Новое телеком-оборудование установлено в поселке Константиновка Большеглушицкого района, где проживает порядка 700 человек.

Базовые станции "ИРТЕЯ" могут работать в диапазоне 2100 МГц и 2600 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет от МТС для жителей Константиновки. В селе работают средняя школа, почтовое отделение и ФАП. Эти и другие социальные объекты населенного пункта теперь обеспечены устойчивой связью 4G от МТС. Село Константиновка известно тем, что в конце 1980-х годов здесь были найдены останки пяти мамонтов. Такая находка впервые была выявлена в Самарской области. Окаменелости, найденные при раскопках, хранятся в краеведческом музее района и являются гордостью экспозиции.

"МТС продолжает развивать и обновлять сеть в муниципальных районах Самарской области. Это важное, социально значимое направление, ведь связь и мобильный интернет в современном мире позволяют решать самые необходимые вопросы жителей сел и деревень. Вызвать на дом врача, связаться с социальными службами, оформить пособие или совершить покупку онлайн - все это возможно с устойчивой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, который в сельской местности является альтернативой домашней сети. Нам важно, чтобы люди, несмотря на удаленность от больших городов, чувствовали себя комфортно", - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Самарская область в числе первых регионов России получила оборудование российского телеком-вендора, который разрабатывает и производит базовые станции. В ближайшее время еще одна новая базовая станция "ИРТЕЯ" появится в Безенчукском районе. Оборудование разработано и произведено ООО "ИРТЕЯ", российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО "МТС". Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.