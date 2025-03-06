Прокуратура отсудила бомбоубежище у "Волгопромгаза"

Региональный арбитраж удовлетворил иск прокуратуры против ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз". Поводом для разбирательства стало бомбоубежище.

Разбирательство стартовало летом 2024 года, когда прокуратура инициировала массовое изъятие бомбоубежищ у самарских предприятий. Ведомство потребовало изъять защитное сооружение гражданской обороны "из чужого незаконного владения" и передать его в собственность РФ.

Бомбоубежище располагается в здании на проспекте Карла Маркса, 163а, которое сейчас занимает предприятие сервисного обслуживания и защиты газопроводов.

Суд иск удовлетворил. Впрочем, у "Волгопромгаза" есть месяц на то, чтобы обжаловать решение арбитража.

Аналогичный судебный процесс прокуратура инициировала и против АО "Эйч энд Эн" (бывшее "Данон Россия"), владеющего молочным комбинатом "Самаралакто". Однако компания решила добровольно передать два бомбоубежища государства, не дожидаясь решения арбитража.