Прокуратура отсудила бомбоубежище у "Волгопромгаза"

Региональный арбитраж удовлетворил иск прокуратуры против ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз". Поводом для разбирательства стало бомбоубежище.
Разбирательство стартовало летом 2024 года, когда прокуратура инициировала массовое изъятие бомбоубежищ у самарских предприятий. Ведомство потребовало изъять защитное сооружение гражданской обороны "из чужого незаконного владения" и передать его в собственность РФ.
Бомбоубежище располагается в здании на проспекте Карла Маркса, 163а, которое сейчас занимает предприятие сервисного обслуживания и защиты газопроводов.
Суд иск удовлетворил. Впрочем, у "Волгопромгаза" есть месяц на то, чтобы обжаловать решение арбитража.
Аналогичный судебный процесс прокуратура инициировала и против АО "Эйч энд Эн" (бывшее "Данон Россия"), владеющего молочным комбинатом "Самаралакто". Однако компания решила добровольно передать два бомбоубежища государства, не дожидаясь решения арбитража.
Основателем холдинга "Волгопромгаз" и одним из владельцев управляющей компании является известный самарский бизнесмен Владимир Аветисян. Ему принадлежит доля в 65,93%. Также учредителями УК значатся ООО "База" (15,84%), Александр Розенцвайг (8,24%), Валентина Афанасьева и Людмила Гончарова (по 5%). Управляющим директором в феврале был назначен Иван Аветисян.