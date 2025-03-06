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Экономика и бизнес

Прокуратура отсудила бомбоубежище у "Волгопромгаза"

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный арбитраж удовлетворил иск прокуратуры против ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз". Поводом для разбирательства стало бомбоубежище.

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Разбирательство стартовало летом 2024 года, когда прокуратура инициировала массовое изъятие бомбоубежищ у самарских предприятий. Ведомство потребовало изъять защитное сооружение гражданской обороны "из чужого незаконного владения" и передать его в собственность РФ.

Бомбоубежище располагается в здании на проспекте Карла Маркса, 163а, которое сейчас занимает предприятие сервисного обслуживания и защиты газопроводов.

Суд иск удовлетворил. Впрочем, у "Волгопромгаза" есть месяц на то, чтобы обжаловать решение арбитража.

Основателем холдинга "Волгопромгаз" и одним из владельцев управляющей компании является известный самарский бизнесмен Владимир Аветисян. Ему принадлежит доля в 65,93%. Также учредителями УК значатся ООО "База" (15,84%), Александр Розенцвайг (8,24%), Валентина Афанасьева и Людмила Гончарова (по 5%). Управляющим директором в феврале был назначен Иван Аветисян.  

Аналогичный судебный процесс прокуратура инициировала и против АО "Эйч энд Эн" (бывшее "Данон Россия"), владеющего молочным комбинатом "Самаралакто". Однако компания решила добровольно передать два бомбоубежища государства, не дожидаясь решения арбитража.

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