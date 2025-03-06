Мошенники вынудили самарскую пенсионерку завести криптокошелек, а затем ограбили ее

В Самаре 74-летняя женщина-кладовщик одного из акционерных обществ попалась на удочку хитрых мошенников, которые заманили ее в долговую ловушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все началось с сообщения в мессенджере от неизвестного, представившегося сотрудником финансового отдела. Он предложил женщине "престижную работу" — быть посредником между биржей и богатыми инвесторами, переводя деньги через криптокошелек за процент от суммы.

Когда женщина засомневалась в правдивости предложения, "работодатель" позвонил ей по видеосвязи (правда, свое лицо так и не показал). Этого хватило, чтобы завоевать доверие пенсионерки.



Следуя указаниям мошенника, она открыла криптокошелек на свое имя и положила туда 11 тысяч рублей собственных сбережений. Затем отдала незнакомцу пароль от аккаунта, после чего на ее криптокошелек стали поступать деньги, но не от богатых инвесторов, а из различных микрофинансовых организаций. Женщина послушно переводила эти средства на указанный ей счет, пока не решила проверить свой заработок.

К ее ужасу, в кошельке не оказалось ни копейки. А когда она попыталась связаться с "работодателем", тот заблокировал ее. Через несколько дней выяснилось, что доверчивая женщина стала клиенткой множества МФО, а ее долг превысил 130 тысяч рублей с учетом процентов за переводы.

Осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.