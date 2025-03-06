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Преступления Происшествия

Мошенники вынудили самарскую пенсионерку завести криптокошелек, а затем ограбили ее

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 74-летняя женщина-кладовщик одного из акционерных обществ попалась на удочку хитрых мошенников, которые заманили ее в долговую ловушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все началось с сообщения в мессенджере от неизвестного, представившегося сотрудником финансового отдела. Он предложил женщине "престижную работу" — быть посредником между биржей и богатыми инвесторами, переводя деньги через криптокошелек за процент от суммы.

Когда женщина засомневалась в правдивости предложения, "работодатель" позвонил ей по видеосвязи (правда, свое лицо так и не показал). Этого хватило, чтобы завоевать доверие пенсионерки.

Следуя указаниям мошенника, она открыла криптокошелек на свое имя и положила туда 11 тысяч рублей собственных сбережений. Затем отдала незнакомцу пароль от аккаунта, после чего на ее криптокошелек стали поступать деньги, но не от богатых инвесторов, а из различных микрофинансовых организаций. Женщина послушно переводила эти средства на указанный ей счет, пока не решила проверить свой заработок.

К ее ужасу, в кошельке не оказалось ни копейки. А когда она попыталась связаться с "работодателем", тот заблокировал ее. Через несколько дней выяснилось, что доверчивая женщина стала клиенткой множества МФО, а ее долг превысил 130 тысяч рублей с учетом процентов за переводы.

Осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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