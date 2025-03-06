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Культура

В Тольятти пройдет фестиваль "Счастье"

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 марта, в культурном центре "Автоград" состоится VIII городской Фестиваль-конкурс "Счастье". В этом году Фестиваль посвящен Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль "Счастье" проводится в Тольятти с 2018 года ежегодно в начале весны.
Уникальность проекта в том, что каждый год у него разный формат: квест, сказка, интерактивная выставка, концертные батлы, театральные эксперименты.

В рамках фестиваля проводится городской конкурс творческих номеров среди детей и молодежи по направлениям: художественное слово, литературно-музыкальная композиция, вокал, хореография.

Завершится Фестиваль гала-концертом в большом концертном зале КЦ "Автоград" в 18.30

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Последние комментарии

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

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