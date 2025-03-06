В Тольятти пройдет фестиваль "Счастье"

В среду, 12 марта, в культурном центре "Автоград" состоится VIII городской Фестиваль-конкурс "Счастье". В этом году Фестиваль посвящен Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль "Счастье" проводится в Тольятти с 2018 года ежегодно в начале весны.

Уникальность проекта в том, что каждый год у него разный формат: квест, сказка, интерактивная выставка, концертные батлы, театральные эксперименты.

В рамках фестиваля проводится городской конкурс творческих номеров среди детей и молодежи по направлениям: художественное слово, литературно-музыкальная композиция, вокал, хореография.

Завершится Фестиваль гала-концертом в большом концертном зале КЦ "Автоград" в 18.30