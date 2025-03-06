В Тольятти пройдет фестиваль "Счастье"

В среду, 12 марта, в культурном центре "Автоград" состоится VIII городской Фестиваль-конкурс "Счастье". В этом году Фестиваль посвящен Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль "Счастье" проводится в Тольятти с 2018 года ежегодно в начале весны.
Уникальность проекта в том, что каждый год у него разный формат: квест, сказка, интерактивная выставка, концертные батлы, театральные эксперименты.
В рамках фестиваля проводится городской конкурс творческих номеров среди детей и молодежи по направлениям: художественное слово, литературно-музыкальная композиция, вокал, хореография.
Завершится Фестиваль гала-концертом в большом концертном зале КЦ "Автоград" в 18.30
Последние комментарии
Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.
Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.
В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.
А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!
Совершенно справедливо.