Мужчина пострадал на пожаре в селе под Тольятти

В четверг, 6 марта, в 9:13, загорелся дома в с. Ягодное Ставропольского района Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили пожарные расчеты из ПСЧ № 148, 150, 146 ПСО № 30 и добровольную пожарную команду с. Ягодное.
В результате пострадал владелец дома. Его доставили в Городскую больницу № 4 Тольятти.
Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !