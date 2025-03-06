Мужчина пострадал на пожаре в селе под Тольятти

В четверг, 6 марта, в 9:13, загорелся дома в с. Ягодное Ставропольского района Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили пожарные расчеты из ПСЧ № 148, 150, 146 ПСО № 30 и добровольную пожарную команду с. Ягодное.

В результате пострадал владелец дома. Его доставили в Городскую больницу № 4 Тольятти.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.