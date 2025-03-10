На участие во втором потоке "Школы героев" подано свыше 300 заявок

В Самарской области продолжается прием заявок на участие во втором потоке региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. На сегодняшний день уже подано свыше 300 заявок.

Программа, разработанная по аналогии с федеральным проектом "Время героев", направлена на подготовку участников специальной военной операции к работе в органах власти и государственных компаниях, а также на формирование кадрового резерва для публичной власти и предприятий региона.

Первый поток программы уже объединил 45 участников, которые проходят обучение, развивая управленческие компетенции. Подать заявку на второй поток можно до 27 марта на официальном сайте правительства Самарской области. Требования к кандидатам: гражданство РФ и участие в специальной военной операции, будут необходимы подтверждающие документы. После регистрации необходимо заполнить анкету и подготовить эссе.

"Правила участия в отборе на региональную программу основываются на аналогичных правилах для программы "Время героев", но имеют ряд отличий, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Главное отличие заключается в том, что критерии отбора на региональный проект не предусматривают обязательного наличия высшего образования и опыта руководящей работы. Иными словами, участником "Школы героев" может стать любой участник специальной военной операции без ограничений".

Следующие этапы — дистанционное тестирование (1 — 3 апреля) и очное собеседование (7 — 18 апреля). Образовательная программа стартует в июне и продлится до мая 2026 года.

Программа не только помогает участникам СВО развить управленческие навыки, но и вдохновляет их на реализацию социально значимых проектов. Так, медицинская сестра Волжской районной клинической больницы Салима Аппакова, которая оказывала помощь мирному населению в Мариуполе и участникам СВО в госпиталях Анапы и Курска, выбрала направление, связанное с поддержкой многодетных семей и развитием сельских территорий.

"Я хочу, чтобы у нас рождалось больше детей. У меня даже проект называется "Село — благоприятная среда для многодетной семьи", — делится Салима. — А участие в "Школе героев" для меня — это возможность увидеть наших ребят сильными и перспективными. Думаю, будущее за ними".

Напомним, что 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи, этой же теме будет посвящено и последующее десятилетие. В рамках программы расширена категория многодетных семей: статус будет сохраняться до достижения старшим ребенком 23 лет, если он проходит военную службу по призыву, контракту или участвует в СВО.

Программа "Школа героев" уже доказала свою эффективность. Ее выпускники становятся кураторами в муниципалитетах, областном правительстве и других органах власти. Например, один из участников первого потока — Александр Шарков — возглавил Волжский район.

"Школа героев" — это не только образовательный проект, но и важный шаг в реабилитации и социальной адаптации участников СВО, а также вклад в развитие управленческого потенциала региона.