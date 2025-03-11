В Тольятти задержали мужчину, который зарезал сожительницу

Полиция Тольятти задержала местного жителя, подозреваемого в убийстве и доставила в СУ СК РФ по Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Убийство произошло в Комсомольском районе Тольятти. Очевидцы сообщили, что рядом с одной из квартир в доме на Майском проезде лежит мужчина в крови.

Полиция выехала на место происшествия и убедилась, что тот не ранен и в медицинской помощи не нуждается. Тольяттинец рассказал, что якобы поссорился с 41-летней сожительницей, и та вытолкала его из квартиры, а сама закрылась, не пускает домой и не отвечает на призывы.

Правоохранители попытались достучаться до женщины, но она не ответила. В итоге с помощью аварийной службы сотрудникам полиции удалось проникнуть в квартиру. Там они обнаружили труп хозяйки жилья с признаками насильственной смерти.

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 40-летний местный житель пояснил, что в пылу ссоры, перед тем как женщина выгнала его из квартиры, ножом нанес ей удар в грудь.

"В ходе осмотра квартиры эксперт изъял смывы вещества бурого цвета с кухонной мебели и одежды. Участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска провели поквартирный обход, установили и опросили очевидцев произошедшего. Полицейские доставили жителя Тольятти в СУ СК России по Самарской области", — отмечается в сообщении.