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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали мужчину, который зарезал сожительницу

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция Тольятти задержала местного жителя, подозреваемого в убийстве и доставила в СУ СК РФ по Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Убийство произошло в Комсомольском районе Тольятти. Очевидцы сообщили, что рядом с одной из квартир в доме на Майском проезде лежит мужчина в крови.

Полиция выехала на место происшествия и убедилась, что тот не ранен и в медицинской помощи не нуждается. Тольяттинец рассказал, что якобы поссорился с 41-летней сожительницей, и та вытолкала его из квартиры, а сама закрылась, не пускает домой и не отвечает на призывы.

Правоохранители попытались достучаться до женщины, но она не ответила. В итоге с помощью аварийной службы сотрудникам полиции удалось проникнуть в квартиру. Там они обнаружили труп хозяйки жилья с признаками насильственной смерти.

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 40-летний местный житель пояснил, что в пылу ссоры, перед тем как женщина выгнала его из квартиры, ножом нанес ей удар в грудь.

"В ходе осмотра квартиры эксперт изъял смывы вещества бурого цвета с кухонной мебели и одежды. Участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска провели поквартирный обход, установили и опросили очевидцев произошедшего. Полицейские доставили жителя Тольятти в СУ СК России по Самарской области", — отмечается в сообщении.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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