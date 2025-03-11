Ботинки из семги: как в Самаре создают эксклюзивную обувь

Проект "Самарские" продолжает история Романа Мнацаканова — медиахудожника, поэта и обувщика. Пара туфель из лапок страусов под брендом MNAZAKANOV есть в коллекции дирижера Валерия Гергиева.
Роман Мнацаканов продолжает дело отца, он потомственный обувщик. Сначала его бренд назывался по имени ROMA, когда подрос в объеме и в стиле — по фамилии MNAZAKANOV.
Сейчас бренд объединяет ателье обуви и производство. Коллекции ежегодно представляются на губернском маркет-фестивале "Территория моды", а купить модели можно в пространстве "ЦЕХ" на Станкозаводе.
По словам Романа Мнацаканова, обувное производство в России сейчас переживает не лучшие времена. Огромное количество дешевой обуви из-за границы не дает занять уверенную позицию локальным брендам. При этом обеспечивать сограждан обувью отечественного производства возможно, считает Роман, для этого нужна поддержка государства.
Эксклюзива на каждый день и предложений для особого случая достаточно: обувь из кожи семги, из лапок страуса, женские модели 33 и мужские 57 размера.
MNAZAKANOV — это большая команда, которая больше 10 лет доказывает, что в Самаре могут и умеют шить обувь.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????