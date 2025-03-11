Ботинки из семги: как в Самаре создают эксклюзивную обувь

Проект "Самарские" продолжает история Романа Мнацаканова — медиахудожника, поэта и обувщика. Пара туфель из лапок страусов под брендом MNAZAKANOV есть в коллекции дирижера Валерия Гергиева.

Роман Мнацаканов продолжает дело отца, он потомственный обувщик. Сначала его бренд назывался по имени ROMA, когда подрос в объеме и в стиле — по фамилии MNAZAKANOV.

Сейчас бренд объединяет ателье обуви и производство. Коллекции ежегодно представляются на губернском маркет-фестивале "Территория моды", а купить модели можно в пространстве "ЦЕХ" на Станкозаводе.

По словам Романа Мнацаканова, обувное производство в России сейчас переживает не лучшие времена. Огромное количество дешевой обуви из-за границы не дает занять уверенную позицию локальным брендам. При этом обеспечивать сограждан обувью отечественного производства возможно, считает Роман, для этого нужна поддержка государства.

Эксклюзива на каждый день и предложений для особого случая достаточно: обувь из кожи семги, из лапок страуса, женские модели 33 и мужские 57 размера.

MNAZAKANOV — это большая команда, которая больше 10 лет доказывает, что в Самаре могут и умеют шить обувь.