16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Тольятти фиктивно прописала в однокомнатной квартире 13 мигрантов В Самарской области осудили группу подростков, издевавшихся над сверстником Названа вероятная причина обрушения цирковой трибуны со зрителями в Самарской области Полицейского, обвиненного в насилии над дочерью, оставили под домашним арестом У пенсионерки из Красноярского района мошенники с помощью хитрой схемы похитили полмиллиона рублей

Преступления Происшествия

Жительница Тольятти фиктивно прописала в однокомнатной квартире 13 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти полицейские пресекли факт фиктивной регистрации мигрантов. Как выяснили полицейские, собственник квартиры не собиралась предоставлять "гостям" жилое помещение для фактического проживания, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция Автозаводского района Тольятти пресекла факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, 52-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет 13 иностранцев в своей однокомнатной квартире, но жилье предоставлять по факту не собиралась.

 

"Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон", - отмечается в сообщении.

Задержанная признала вину и пояснила, что оказывала "услугу" за вознаграждение свыше 3 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас иностранцы сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6