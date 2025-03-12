Жительница Тольятти фиктивно прописала в однокомнатной квартире 13 мигрантов

В Тольятти полицейские пресекли факт фиктивной регистрации мигрантов. Как выяснили полицейские, собственник квартиры не собиралась предоставлять "гостям" жилое помещение для фактического проживания, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полиция Автозаводского района Тольятти пресекла факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.
По данным полицейских, 52-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет 13 иностранцев в своей однокомнатной квартире, но жилье предоставлять по факту не собиралась.
"Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон", - отмечается в сообщении.
Задержанная признала вину и пояснила, что оказывала "услугу" за вознаграждение свыше 3 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сейчас иностранцы сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы