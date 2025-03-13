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НОВИКОМ стал финансовым партнёром XVI Кубка Уралвагонзавода "Что? Где? Когда?"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех выступил партнером XVI Кубка "Что? Где? Когда?" Концерна "Уралвагонзавод". Более 70 команд будут бороться за звание самой интеллектуальной с 15 по 16 марта во Дворце культуры им. И. В. Окунева в Нижнем Тагиле.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Кубок "Что? Где? Когда?" на Уралвагонзаводе проходит ежегодно и играет важную роль в укреплении командного духа среди сотрудников предприятий Концерна. Соревнование также помогает работникам развивать критическое мышление, креативность и способность к быстрой адаптации к меняющимся условиям. Мероприятие пользуется большой популярностью. В прошлом чемпионате приняло участие более 600 сотрудников Концерна из пяти федеральных округов России.

НОВИКОМ и Уралвагонзавод связывает долгая история сотрудничества и ряд совместно реализованных проектов. Сотрудники Концерна являются зарплатными клиентами банка Ростеха.

"НОВИКОМ поддерживает инициативы, которые способствуют развитию командного духа, креативности и эрудиции среди сотрудников промышленных предприятий. Интеллектуальный кубок "Что? Где? Когда?" — это отличная возможность не только проявить знания, но и укрепить корпоративные ценности. Мы уверены, что такие мероприятия помогают развивать кадровый потенциал отечественной промышленности, и мы рады быть их частью", — сказала старший вице-президент банка Ольга Карасева.

"Концерн "Уралвагонзавод" огромное значение уделяет интеллектуальному развитию работников. Эрудиция, умение находить ответы на самые сложные вопросы и работа в команде — эти навыки полезны не только в игре, но и в работе. Уже в 16-й раз в Нижнем Тагиле проходит кубок по игре "Что? Где? Когда?", на который мы собираем все предприятия нашего Концерна, а также команды других компаний и организаций, а также проводим соревнования среди школьников", — отметил заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению Концерна "Уралвагонзавод" Роман Васиян.

Кубок Уралвагонзавода по игре "Что? Где? Когда?" проводится с 2001 года. Соревнование организуется Концерном совместно с Российским профсоюзом работников промышленности и Межрегиональной общественной организацией интеллектуально-творческих игр. Мероприятие проводится по лицензии ООО "Телекомпания "Игра-ТВ".

Участие в интеллектуальных соревнованиях является частью корпоративной культуры и самого НОВИКОМа. С 2018 года команда банка играет в Интеллектуальном кубке — лицензированном турнире, проходящем по правилам спортивного "Что? Где? Когда?". Эрудиты НОВИКОМа неоднократно завоевывали первые места в сезонных кубках, показывали лучший результат турнира, обыгрывая все команды, а в финале 2022 и 2024 годов завоевывали звание "Самый интеллектуальный банк".

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