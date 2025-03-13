НОВИКОМ стал финансовым партнёром XVI Кубка Уралвагонзавода "Что? Где? Когда?"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех выступил партнером XVI Кубка "Что? Где? Когда?" Концерна "Уралвагонзавод". Более 70 команд будут бороться за звание самой интеллектуальной с 15 по 16 марта во Дворце культуры им. И. В. Окунева в Нижнем Тагиле.

Кубок "Что? Где? Когда?" на Уралвагонзаводе проходит ежегодно и играет важную роль в укреплении командного духа среди сотрудников предприятий Концерна. Соревнование также помогает работникам развивать критическое мышление, креативность и способность к быстрой адаптации к меняющимся условиям. Мероприятие пользуется большой популярностью. В прошлом чемпионате приняло участие более 600 сотрудников Концерна из пяти федеральных округов России.

НОВИКОМ и Уралвагонзавод связывает долгая история сотрудничества и ряд совместно реализованных проектов. Сотрудники Концерна являются зарплатными клиентами банка Ростеха.

"НОВИКОМ поддерживает инициативы, которые способствуют развитию командного духа, креативности и эрудиции среди сотрудников промышленных предприятий. Интеллектуальный кубок "Что? Где? Когда?" — это отличная возможность не только проявить знания, но и укрепить корпоративные ценности. Мы уверены, что такие мероприятия помогают развивать кадровый потенциал отечественной промышленности, и мы рады быть их частью", — сказала старший вице-президент банка Ольга Карасева.

"Концерн "Уралвагонзавод" огромное значение уделяет интеллектуальному развитию работников. Эрудиция, умение находить ответы на самые сложные вопросы и работа в команде — эти навыки полезны не только в игре, но и в работе. Уже в 16-й раз в Нижнем Тагиле проходит кубок по игре "Что? Где? Когда?", на который мы собираем все предприятия нашего Концерна, а также команды других компаний и организаций, а также проводим соревнования среди школьников", — отметил заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению Концерна "Уралвагонзавод" Роман Васиян.

Кубок Уралвагонзавода по игре "Что? Где? Когда?" проводится с 2001 года. Соревнование организуется Концерном совместно с Российским профсоюзом работников промышленности и Межрегиональной общественной организацией интеллектуально-творческих игр. Мероприятие проводится по лицензии ООО "Телекомпания "Игра-ТВ".

Участие в интеллектуальных соревнованиях является частью корпоративной культуры и самого НОВИКОМа. С 2018 года команда банка играет в Интеллектуальном кубке — лицензированном турнире, проходящем по правилам спортивного "Что? Где? Когда?". Эрудиты НОВИКОМа неоднократно завоевывали первые места в сезонных кубках, показывали лучший результат турнира, обыгрывая все команды, а в финале 2022 и 2024 годов завоевывали звание "Самый интеллектуальный банк".