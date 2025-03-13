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Спорт

10:0 в нашу пользу: сборная Самарской области по следж-хоккею стартовала на "Кубке защитников Отечества" с крупной победы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 марта, в Ханты-Мансийске стартовал розыгрыш первого "Кубка защитников Отечества" по зимним видам спорта. Всероссийское комплексное физкультурное мероприятие организовано Государственным фондом "Защитники Отечества" при поддержке министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета России.

Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В программе соревнований — биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд и следж-хоккей. Участники соревнований — около 300 ветеранов специальной военной операции из разных регионов России, в том числе из Самарской области.

Самарские спортсмены выступают на Кубке в соревнованиях по следж-хоккею. В составе сборной 15 хоккеистов и 5 тренеров и администраторов — представители команд "Лада-следж" и "ЦСК ВВС-следж".

Команда прибыла в Ханты-Мансийск 12 марта. В первый день состоялись пробные тренировки и жеребьевка турнира по следж-хоккею. 16 команд были поделены на три группы. Сборной Самарской области в соперники достались команды республики Татарстан, Свердловской и Челябинской области и Приморского края.

Спортивная программа соревнований стартовала 13 марта. Свой первый матч на Кубке наши хоккеисты провели с соперниками из Свердловской области и одержали крупную победу — 10:0. Впереди — остальные матчи группового этапа. Возможность побороться за медали "Кубка защитников Отечества" получат только те команды, которые займут первые места в своих группах. Игры по следж-хоккею продлятся до 17 марта.

Помимо спортивной программы, для защитников Отечества организована экскурсионная и образовательная программа. Так, ветераны СВО посетили "Паралимпийский урок", где встретились с представителями Паралимпийского комитета России и победителями и призерами Паралимпийских игр.

"На каждом "Кубке защитников Отечества" мы проводим такой урок, чтобы познакомить ветеранов специальной военной операции с историей паралимпийского спорта, рассказать про его виды, требования к участию в соревнованиях", — отметил президент ПКР Павел Рожков.

Спикеры поделились своими историями из спорта, рассказали о важных для них победах. Участников призвали сплотиться, помогать своим товарищам в адаптации и стремиться к высоким результатам в спорте.

Напомним, Самарская область стала одним из первых регионов, где по инициативе фонда "Защитники Отечества" были созданы команды по следж-хоккею полностью из ветеранов СВО. Кураторами команд стали два профессиональных хоккейных клуба региона — тольяттинская "Лада" и самарский "ЦСК ВВС". Набор игроков в команды продолжается.

Также в регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В целях поддержки, в том числе этого направления спорта по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа "Мастер спорта". Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.

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