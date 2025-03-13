Тольяттинец напал на нового возлюбленного бывшей жены

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор мужчине, которого признали виновным в умышленном причинении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
31 мая 2024 г. в подъезде своего дома обвиняемый из ревности напал на нового возлюбленного бывшей жены. Он избил потерпевшего, в том числе сломав ему ребра.
Суд приговорил тольяттинца к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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