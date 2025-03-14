Самарская спортсменка выиграла первенство ПФО по фехтованию

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В Самаре продолжается первенство Приволжского федерального округа по фехтованию на шпагах. Определились победители и призеры в личном зачете среди спортсменов до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Федерация фехтования России