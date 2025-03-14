Бастрыкин поручил доложить о ситуации в одном из самарских сел, где торгуют наркотиками

В центральный аппарат СУ СК РФ будет доложено о ходе проверки по фактам правонарушений в одном из сел Самарской области. В соцмедиа сообщается о многочисленных фактах наркоторговли и других правонарушениях в одном из поселков, передает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По данному факту следственными органами СК России по Самарской области проводится проверка по ст. 322.2 УК РФ.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы