Бастрыкин поручил доложить о ситуации в одном из самарских сел, где торгуют наркотиками

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В центральный аппарат СУ СК РФ будет доложено о ходе проверки по фактам правонарушений в одном из сел Самарской области. В соцмедиа сообщается о многочисленных фактах наркоторговли и других правонарушениях в одном из поселков, передает пресс-служба регионального СУ СК РФ.