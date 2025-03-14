2025 объявлен "годом подключений" для самарских газовиков

Приоритеты догазификации обсудили на всероссийском совещании, которое провел генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов с большой командой руководителей подразделений в регионах. Самарскую область представлял генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.

В текущем году стоит задача подключить по президентской программе догазификации 1,1 млн домовладений по всей стране. Будет усилена работа по заключению комплексных договоров на догазификацию и взаимодействие с администрациями на местах, в том числе по информированию населения о возможностях получения социальных мер поддержки при газификации дома.

"В январе–феврале план по стране выполнен на 106%, нужно удерживать высокие темпы для достижения целевого показателя — 1,1 млн подключений к концу текущего года", — отметил Сергей Густов.

На данный момент жители страны подали 1,5 млн заявок на догазификацию, 86% из них, или свыше 1,2 млн, выполнены. Также создана техническая возможность подключения для 1,54 млн домовладений.

"2025-й должен стать "годом подключений" по программе догазификации. Задача поставлена, добросовестно выполняем. В своей зоне ответственности взятые обязательства исполняем в срок, объемы подключений домовладений будем наращивать", — прокомментировал Виктор Скуфинский.

В Самарской области принято 21,8 тыс. заявок. В зоне ответственности "Газпром газораспределение Самара" 84% заключенных договоров исполнено до границ участков, 56% договоров завершены пуском газа в дома. Компания не допускает просрочки исполнения обязательств. Кроме того, для льготной категории участников догазификации предоставляется возможность оплаты услуг после выполненных работ и пуска газа.