Жители Поволжья вложили в обезличенные металлические счета в Сбере почти в 2 раза больше средств, чем годом ранее

По итогам 2024 года жители Поволжья открыли в Сбербанке обезличенные металлические счета (ОМС) на сумму более 2,3 млрд рублей, этот показатель в 1,9 раз превышает объемы 2023 года. Всего на конец прошлого года жители Поволжья сохраняют на ОМС в Сбере более 19 млрд рублей.

Наибольший прирост по суммам, вложенных в ОМС средств, показали жители Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей. Так, объём привлеченных средств на ОМС в Волгоградской области в 2024 году составил более 506 млн рублей (+202% к 2023 году), в Астраханской области — свыше 142 млн рублей (+160%), в Пензенской области — свыше 225 млн рублей (+121%). По объему средств, привлеченных на ОМС в 2024 году, лидирует Самарская область, жители губернии разместили на счетах почти 693 млн рублей (+63% к 2023 году).

"Драгоценные металлы — традиционный защитный актив, который помогает чувствовать себя уверенно в любой экономической ситуации и хранить сбережения в долгосрочной перспективе. Мы предлагаем приобретать драгоценные металлы как через открытие обезличенного металлического счёта (ОМС), не получая металл на руки, так и в виде слитков в офисах банка. Если говорить о металлах в физическом виде, то наши клиенты в прошлом году сделали основную ставку на серебро", — рассказала заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.

В случае с открытием ОМС драгметаллы можно приобрести в мобильном приложении СберБанк Онлайн — и, соответственно, не нужно заботиться об их физическом хранении. Золото в обезличенном виде также не облагается НДС.

Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.