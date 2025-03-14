Объем рынка налогового мониторинга к 2030 году вырастет почти в 4 раза — до 22,2 млрд рублей

Рынок налогового мониторинга к 2030 году вырастет* до 22,2 млрд рублей, а количество компаний, перешедших на такой формат контроля, увеличится до 2 770. Это выяснили аналитики НОТА ВИЗОР (ИТ-холдинг Т1) в ходе исследования рынка налогового мониторинга в России.

Налоговый мониторинг — формат работы, при котором компании предоставляют ФНС онлайн-доступ к своей бухгалтерской и налоговой отчётности вместо обычных проверок. На конец 2024 года к налоговому мониторингу было подключено 746 компаний из 20 отраслей — от банков и металлургических предприятий до ИТ-компаний и торговых сетей. По данным НОТА ВИЗОР, они потратили на переход и обслуживание системы около 6 млрд рублей — в среднем одной компании это обходится в 8 млн рублей.

К 2030 году фактическая ёмкость рынка составит 22,2 млрд рублей при увеличении количества участников налогового мониторинга в 3,7 раза до 2 770 компаний. При этом потенциальный объём рынка через 5 лет может достигнуть 391,5 млрд рублей, а число потенциальных участников — увеличиться до 48 935.

В ходе исследования эксперты опросили руководителей финансовых служб из крупных компаний и выявили главные причины перехода бизнеса на новый формат. По данным респондентов, это помогает снизить расходы на налоговые проверки, которые могут длиться до 4,5 лет. При налоговом мониторинге этот срок сокращается до 1 года и 9 месяцев.

Многие ожидают, что такой режим станет обязательной процедурой, и хотят заранее подготовиться к новым требованиям закона и успеть освоить систему. Переход на налоговый мониторинг, по мнению руководителей бизнеса, укрепляет деловую репутацию как открытого и добросовестного налогоплательщика. Помимо этого, режим позволяет упростить работу бухгалтерии и минимизировать риск ошибок.

Дополнительным стимулом для развития налогового мониторинга станут соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это специальный механизм, который разработан для поддержки крупных инвестиционных проектов, например, по СЗПК государство возмещает до 100% инфраструктурных затрат. Сейчас в России действует 70 таких соглашений, а к 2030 году их число может вырасти до 150. По закону все компании, заключившие СЗПК, обязаны подключиться к налоговому мониторингу.

"В ближайшие годы всё больше компаний будут переходить на прямую работу с налоговой на цифровой основе. Однако этот процесс требует серьёзной подготовки — необходимо объединить разные учётные системы компании и настроить подключение к контуру АИС "Налог-3". Многие организации используют сразу несколько информационных систем, которые не всегда связаны между собой. Именно поэтому бизнесу важно не только иметь надёжные ИТ-решения для перехода на новый формат работы, но и внимательно следить за рынком налогового мониторинга, чтобы учитывать актуальные тенденции, оценивать затраты и выбирать оптимальные инструменты для эффективной интеграции", — подчеркивает Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.

*Исследование рынка налогового мониторинга проводилось в сентябре 2024 года. Использовались методы кабинетного исследования, метод тайного покупателя и интервью с текущими и потенциальными пользователями решений.