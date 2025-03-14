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Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пожилые родственники, родители и дети сегодня крайне уязвимы перед телефонными мошенниками. Растёт число мошеннических звонков в мессенджерах — сегодня эта доля составляет 50-60%. На мобильные устройства граждан совершаются атаки: при установке новых приложений, открытии фишинговых писем и сообщений можно столкнуться с зашитыми вирусами.

Защитить финансы близких помогут сервисы по безопасности от Сбера — в приложении СберБанк Онлайн сегодня доступно порядка 20 таких сервисов.

Среди них и обновлённая услуга "Близкие рядом" — после масштабного перезапуска она включает сразу два сервиса: уже привычные "Совместные уведомления", которые позволяют делиться уведомлениями об операциях по карте, и "Проверку операций".

Подключить "Проверку операций" легко — нужно направить приглашение будущему помощнику в приложении СберБанк Онлайн и дождаться согласия с его стороны. Те операции, которые Сбер идентифицирует как подозрительные на основе внутренних алгоритмов банка, будут отправлены на проверку. Помощник может либо отклонить её, если считает нежелательной, либо подтвердить, если убедится, что его близкий не находится под влиянием мошенников. До этого операция будет приостановлена банком. В остальных случаях клиент сам принимает решения. Это позволит ему сохранить привычный образ жизни, не беспокоясь о чрезмерном контроле извне, а помощнику — не отвлекаться всякий раз, когда его близкий совершает покупку или перевод, а подключаться только тогда, когда это действительно важно.

Также клиенты Сбера при необходимости могут предоставить близкому доступ к уведомлениям об изменениях в кредитной истории в сервисе "Мониторинг кредитной истории", чтобы обезопасить себя и вовремя предотвратить возможные мошеннические действия. На сегодняшний день на сервис подписано около 400 тыс. человек.

Защитить близких от нежелательных звонков, в том числе и в мессенджерах, вирусных атак и фишинга поможет бесплатный определитель номера и антивирус от Сбера. Благодаря искусственному интеллекту, он лучше распознаёт спам и мошенничество и автоматически блокирует такие звонки.

В приложении СберБанк Онлайн родитель также может присматривать и за расходами детей с функцией родительского контроля: устанавливать и менять дневные или месячные лимиты на траты с карты ребёнка, запрещать снимать наличные или покупать в интернете.

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