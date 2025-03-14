Директора тольяттинской УК заподозрили в мошенничестве с платежами за тепло

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении гендиректора управляющей компании из Тольятти. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Как сообщают СМИ, речь идет о директоре ООО "УК № 2 ЖКХ" Илье Юматове. По версии следствия, с 1 декабря 2024 г. по 1 февраль 2025 г. подозреваемый собрал с жителей 157 многоквартирных домов деньги на оплату коммунальных услуг, но так и не перевел их поставщикам ресурсов. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Напомним, ранее ПАО "Т Плюс" и АО "ТЕВИС" неоднократно жаловались на то, что ООО "УК № 2 ЖКХ" и аффилированных ему организации накопили огромный долг за подачу тепла. Озвучивалась цифра 377,1 млн рублей.