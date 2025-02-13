"ЭнергосбыТ Плюс" предупредил жителей Тольятти о негативных последствиях растущей задолженности управляющей компании № 2

На сегодняшний день задолженность ООО "УК № 2 ЖКХ" и аффилированных ему обществ за потреблённую тепловую энергию перед ПАО "Т Плюс" и АО "ТЕВИС" достигла 377,1 млн рублей. Арбитражный суд Самарской области рассматривает несколько исковых заявлений ПАО "Т Плюс" о взыскании задолженности с ООО "УК № 2 ЖКХ". Также энергетики обратились в надзорные органы Самарской области с требованием о проверке целевого использования финансовых средств граждан.
В число злостных должников региона за полученные ресурсы входят:
ООО "УК № 2 ЖКХ",
ООО "БОН",
ООО УК "Энерджи",
ООО УК "ТЛТ",
ООО УК "Восточная".
За последние три месяца эти управляющие компании не оплатили счета за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
"В Тольятти складывается тревожная ситуация: жильцы порядка 150 многоквартирных жилых домов оплачивают коммунальные услуги, однако эти финансовые средства не поступают на счета поставщиков ресурсов и, скорее всего, не направляются на техническое обслуживание жилого фонда. В конечном счёте это может привести к резкому ухудшению условий жизни десятков тысяч тольяттинцев", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе инициирование процедур банкротства, привлечение виновных лиц к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут