"ЭнергосбыТ Плюс" предупредил жителей Тольятти о негативных последствиях растущей задолженности управляющей компании № 2

На сегодняшний день задолженность ООО "УК № 2 ЖКХ" и аффилированных ему обществ за потреблённую тепловую энергию перед ПАО "Т Плюс" и АО "ТЕВИС" достигла 377,1 млн рублей. Арбитражный суд Самарской области рассматривает несколько исковых заявлений ПАО "Т Плюс" о взыскании задолженности с ООО "УК № 2 ЖКХ". Также энергетики обратились в надзорные органы Самарской области с требованием о проверке целевого использования финансовых средств граждан.

В число злостных должников региона за полученные ресурсы входят:

ООО "УК № 2 ЖКХ",

ООО "БОН",

ООО УК "Энерджи",

ООО УК "ТЛТ",

ООО УК "Восточная".

За последние три месяца эти управляющие компании не оплатили счета за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

"В Тольятти складывается тревожная ситуация: жильцы порядка 150 многоквартирных жилых домов оплачивают коммунальные услуги, однако эти финансовые средства не поступают на счета поставщиков ресурсов и, скорее всего, не направляются на техническое обслуживание жилого фонда. В конечном счёте это может привести к резкому ухудшению условий жизни десятков тысяч тольяттинцев", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе инициирование процедур банкротства, привлечение виновных лиц к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию.