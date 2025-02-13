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"ЭнергосбыТ Плюс" предупредил жителей Тольятти о негативных последствиях растущей задолженности управляющей компании № 2 Компания "Т Плюс" добилась выноса 214 объектов из охранных зон теплосетей в Самаре Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро" Глава МОО "Союз пассажиров России" Кирилл Янков: "Строительство Театральной ненамного увеличит востребованность метро" В Куйбышевском и Волжском районах началось переключение схемы водоснабжения

ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" предупредил жителей Тольятти о негативных последствиях растущей задолженности управляющей компании № 2

ТОЛЬЯТТИ. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сегодняшний день задолженность ООО "УК № 2 ЖКХ" и аффилированных ему обществ за потреблённую тепловую энергию перед ПАО "Т Плюс" и АО "ТЕВИС" достигла 377,1 млн рублей. Арбитражный суд Самарской области рассматривает несколько исковых заявлений ПАО "Т Плюс" о взыскании задолженности с ООО "УК № 2 ЖКХ". Также энергетики обратились в надзорные органы Самарской области с требованием о проверке целевого использования финансовых средств граждан.

В число злостных должников региона за полученные ресурсы входят:

ООО "УК № 2 ЖКХ",
ООО "БОН",
ООО УК "Энерджи",
ООО УК "ТЛТ",
ООО УК "Восточная".

За последние три месяца эти управляющие компании не оплатили счета за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

"В Тольятти складывается тревожная ситуация: жильцы порядка 150 многоквартирных жилых домов оплачивают коммунальные услуги, однако эти финансовые средства не поступают на счета поставщиков ресурсов и, скорее всего, не направляются на техническое обслуживание жилого фонда. В конечном счёте это может привести к резкому ухудшению условий жизни десятков тысяч тольяттинцев", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе инициирование процедур банкротства, привлечение виновных лиц к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

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