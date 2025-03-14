Руководитель "РКС-Самара" провел урок концесси в "Школе мэров"

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков рассказал слушателям "Школы мэров" о действующем механизме концессии в сфере ЖКХ.

Для слушателей "Школы мэров" разговор о концессионном соглашении — не просто любопытная информация. Вполне возможно, многие из них уже в ближайшее время встанут перед выбором: "Заключать или нет". Выступление Владимира Бирюкова поможет сделать правильный выбор и избежать некоторых ошибок.

Он перечислил главные результаты действия концессионного соглашения "Российских коммунальных систем" в Самаре:

— инвестиции в объекты водоснабжения и водоотведения с 2013 по 2024 год превысили 12 млрд рублей;

— успешно реализованы в том числе крупные инвестиционные проекты федерального уровня "Оздоровление Волги" и "Чистая вода";

— качественно улучшилось водоснабжение жителей отдаленных районов города — пос. Управленческий и Куйбышевского района, сбылась многолетняя мечта сотен тысяч жителей о мягкой волжской воде;

— реконструкция городских очистных канализационных сооружений признана одной из самых успешных в стране;

— обновлено около 100 км сетей,

— реализуются проекты "Вода с улицы — в дом" и "Удобства — в дом".

Конечно, это результат не только напряженной работы "РКС-Самара". Целей нельзя было бы достичь без понимания и эффективного взаимодействия с представителями власти всех уровней, без преемственности действий в отношении концессионера.

"Мы понимаем, что руководителям города и области было очень важно не ошибиться с концессионером. И нам на первом этапе пришлось активно доказывать свою надежность и эффективность, — отметил Владимир Бирюков. — И мы очень благодарны, что городские и областные власти поддерживают нас в реализации самых сложных, социально-значимых проектов. Это и есть действующий механизм государственно-частного партнёрства".

Тема явно была интересна слушателям "Школы мэров", они задали много интересных, важных вопросов. Еще больше было желающих посетить объекты "РКС-Самара", чему сотрудники предприятия всегда рады.