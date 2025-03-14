Руководитель "РКС-Самара" провел урок концесси в "Школе мэров"

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков рассказал слушателям "Школы мэров" о действующем механизме концессии в сфере ЖКХ.
Для слушателей "Школы мэров" разговор о концессионном соглашении — не просто любопытная информация. Вполне возможно, многие из них уже в ближайшее время встанут перед выбором: "Заключать или нет". Выступление Владимира Бирюкова поможет сделать правильный выбор и избежать некоторых ошибок.
Он перечислил главные результаты действия концессионного соглашения "Российских коммунальных систем" в Самаре:
— инвестиции в объекты водоснабжения и водоотведения с 2013 по 2024 год превысили 12 млрд рублей;
— успешно реализованы в том числе крупные инвестиционные проекты федерального уровня "Оздоровление Волги" и "Чистая вода";
— качественно улучшилось водоснабжение жителей отдаленных районов города — пос. Управленческий и Куйбышевского района, сбылась многолетняя мечта сотен тысяч жителей о мягкой волжской воде;
— реконструкция городских очистных канализационных сооружений признана одной из самых успешных в стране;
— обновлено около 100 км сетей,
— реализуются проекты "Вода с улицы — в дом" и "Удобства — в дом".
Конечно, это результат не только напряженной работы "РКС-Самара". Целей нельзя было бы достичь без понимания и эффективного взаимодействия с представителями власти всех уровней, без преемственности действий в отношении концессионера.
"Мы понимаем, что руководителям города и области было очень важно не ошибиться с концессионером. И нам на первом этапе пришлось активно доказывать свою надежность и эффективность, — отметил Владимир Бирюков. — И мы очень благодарны, что городские и областные власти поддерживают нас в реализации самых сложных, социально-значимых проектов. Это и есть действующий механизм государственно-частного партнёрства".
Тема явно была интересна слушателям "Школы мэров", они задали много интересных, важных вопросов. Еще больше было желающих посетить объекты "РКС-Самара", чему сотрудники предприятия всегда рады.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!