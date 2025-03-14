В Самарской области наледь с крыши упала на прохожую, возбуждено уголовное дело

В Жигулевске возбудили уголовное дело из-за упавшей с крыши наледи. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее с крыши многоквартирного дома наледь упала на девушку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы