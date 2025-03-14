149 социальных проектов финалистов Национальной премии "Наш вклад" доступны жителям Самарской области

149 социальных инициатив, реализованных в Самарской области, вышли в финал Национальной премии "Наш вклад". Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус "Партнер национальных проектов России".

7 марта в Координационном центре Правительства Российской Федерации при участии заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, представителей федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии "Наш вклад".

Всего на участие в премии поступило 759 заявок, представленных 89 регионами страны. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций.

35,3% финалистов премии представляют крупный бизнес, 31% — некоммерческий сектор, 19,4% — госкорпорации и госкомпании, 10,3% — малый бизнес и 4% — средний бизнес. 74% проектов имеют федеральный масштаб, 26% — региональный.

С 2021 г. количество организаций-участников и проектов-финалистов премии "Наш вклад" увеличилось более чем в три с половиной раза.

Наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: "Образование", "Демография", "Экология".

При этом результаты текущего сезона премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как наука, здравоохранение, культура, туризм и благоустройство городской среды.

Самарская область вошла в топ-20 регионов по количеству реализованных финалистами проектов, всего в регионе их 149.

Молодежь и дети: обучение, технологии и творчество

Государство активно инвестирует в развитие молодежи, через национальные проекты создавая условия для раскрытия потенциала подрастающего поколения. Финалисты Национальной премии "Наш вклад" поддерживают эту стратегию, помогая школьникам и студентам Самарской области в профориентации и получении востребованных специальностей.

"Творческая академия креативных открытий" дизайн-студии "ТАКО" стала одной из таких инициатив. Этот уникальный образовательный проект — резидент ведущих технопарков Сколково, ИНПЦ "Сириус" и Жигулевской долины. Академия готовит специалистов в области дизайна, сочетая обучение с практической работой на реальных проектах и использованием нейронных сетей. За год в академии было проведено 40 лекций, участие приняли свыше 1000 студентов, а 50 лучших прошли стажировку по направлению "Дизайн". Проект уже получил международное признание, войдя в топ-50 BRICS Solutions Awards.

Проект "Компас для школьников" от ПАО "ОДК-Кузнецов" направлен на развитие инженерного мышления у школьников и их подготовку к карьере в промышленности. В Самарской области проект реализуется в 23 образовательных учреждениях. Более 700 учащихся изучают основы 3D-моделирования, осваивают систему автоматизированного проектирования "КОМПАС" и проходят практику на предприятиях региона.

Инфраструктура для жизни и зеленые города

Важную роль в улучшении городской среды в регионе играет проект по озеленению территорий и созданию общественных пространств, реализуемый финалистом премии Благотворительным фондом "Татнефть". Красивые парки и скверы, современные площадки для отдыха и спорта — все это формирует атмосферу комфорта и благополучия. В проектах используются современные материалы и технологии, что обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность создаваемых объектов.

В Тольятти по итогам грантового конкурса компании создан детский музейный центр "ЛабКлаб", благоустроена территория школы № 4, открыт новый кабинет химии в лицее № 37, а также построен "Городок безопасности" при школе № 26.

Внутренний туризм: новые маршруты для путешественников

Финалисты Национальной премии "Наш вклад" способствуют развитию внутреннего туризма. Так, онлайн-платформа "Свое за городом" от АО "Россельхозбанк" объединяет фермеров и туристические компании, предлагая жителям и гостям Самарской области новые направления для поездок выходного дня. Туристы могут погрузиться в славянские традиции в этно-музее "Живая история", провести фотосессию на ферме на фоне живописных лугов и лесов, покататься на хаски или отправиться в гости к альпакам. Платформа развивается, на ней регулярно публикуются новые маршруты, что способствует увеличению туристического потока в регион.