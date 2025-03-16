В Тольятти водитель и пассажир электросамоката разбили голову, упав с транспортного средства

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В Тольятти ночью 15 марта, в 00:40 с электросамоката слетели 43-летний мужчина и его 37-летняя спутница, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.