Один человек погиб и один пострадал при ДТП на трассе под Самарой

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В воскресенье, 16 марта, в 17:10 на трассе "Казань- Буинск- Ульяновск" произошло смертельное ДТП. Об этом с места происшествия сообщил начальник отделения Госавтоинспекции О МВД России по Красноярскому району Станислав Емельяненко.