Один человек погиб и один пострадал при ДТП на трассе под Самарой

В воскресенье, 16 марта, в 17:10 на трассе "Казань- Буинск- Ульяновск" произошло смертельное ДТП. Об этом с места происшествия сообщил начальник отделения Госавтоинспекции О МВД России по Красноярскому району Станислав Емельяненко.
На 377-м километре дороги 25-летний мужчина за рулем Toyota Corolla выехал на "встречку", где столкнулся с Howо.
Водитель "Тойоты" погиб на месте ДТП. Пассажир легковушки доставлен в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!