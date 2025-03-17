Имущественные налоги: специалист УФНС России по Самарской области на вебинаре расскажет о порядке предоставления льгот семьям и участникам СВО

Сегодня, 17 марта, в 11.00 состоится вебинар по теме: "Имущественные налоги: условия и порядок предоставления льгот". Напомним, что встречи с налогоплательщиками проводятся по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам в сфере имущественных налогов. Спикером выступит заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.
В программе вебинара:
- Новшества в налогообложении имущества;
- О порядке исчисления и оплаты имущественных налогов;
- Как через единый портал "Госуслуги" получать налоговые уведомления и взаимодействовать с налоговой службой;
- Кому льготы предоставляются в беззаявительном порядке, а кому нужно о своем праве заявить и как это сделать;
- Ответы на вопросы.
Время проведения вебинара: 11.00 — 12.00. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции специалист региональной налоговой службы подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике встречи заранее в разделе "Задайте вопрос ведущему" и во время прямого эфира.
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