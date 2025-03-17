Свыше 628 миллионов рублей на образование получили студенты Поволжья в Сбере в 2024 году

За период 2024 года Сбер помог более 4 тысячам студентов из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей сделать первые шаги в получении образования, освоении новых специальностей и переобучении. Финансовой поддержкой воспользовались на 37% больше учащихся, чем в 2023 году.

"Решение о начале учебы, получении высшего образования, продолжении научной деятельности на направлениях магистратуры и аспирантуры — безусловно важный шаг в жизни человека. Сбер старается оказать всю необходимую поддержку в выборе профессии и развитии своего потенциала. Мы видим, что год от года кредит на образовательные цели выбирают всё большее количество учащихся и стараемся создавать благоприятные условия для получения и использования этого финансового инструмента", — рассказала председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

На протяжении двух лет чаще всего за средствами на образование обращались жители Самарской области: в 2024 году здесь выдали 1 318 кредитов на общую сумму 189,5 млн рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году.

Следом за Самарской областью по спросу на финансовый инструмент идет Волгоградская. По итогу 2024 аналитики зафиксировали в регионе наибольший рост в процентном отношении — количество выданных кредитов увеличилось на 43,4%, а объем средств — на 18,1%.

Значительным результатом, по сравнению с 2023 годом, отметилась Саратовская область. В регионе спрос на финансовую поддержку для абитуриентов и студентов увеличился на 30,9%, достигнув 102,5 млн рублей.

Положительную динамику в Поволжье аналитики отметили и в количестве выданных образовательных кредитов студентам до 25 лет в 2024 году по сравнению с 2023. В целом по Поволжскому банку Сбербанка число займов на образовательные цели в этой возрастной категории увеличилось с 2 746 до 3 624, что составляет 32%.

"Выбирать учебное заведение и специальность я начала с 11 класса. С детства мечтала учиться по направлению, связанному с правоохранительными органами. С самого начала выбор пал на один из вузов Самары, хотя по баллам проходила во многие университеты страны. Узнала, что в СамГТУ есть такая специальность, как таможенное дело, а после нескольких мероприятий, встреч с представителями университета точно приняла решение — это то, что нужно. Пройдя все испытания, подала документы. Средства на учебу получила в Сбере благодаря программе образовательных кредитов с государственной поддержкой. Так и началась моя студенческая жизнь. Она, кстати, очень активна — открыла для себя Профком нашего факультета и началось веселье, совмещающееся с учебой", — сообщила студентка первого курса Самарского политеха Алиса Барабанова.

Программа образовательных кредитов с государственной поддержкой продолжает развиваться, демонстрируя положительную динамику в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка.