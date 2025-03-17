Экс-начальник отдела по мигрантам в полиции Самары предстанет перед судом за взятки

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции У МВД России по Самаре и посредника. Бывший работник полиции обвиняется в получении взятки в крупном размере.

В пресс-релизе не приводятся ФИО обвиняемых, однако в июле прошлого года сообщалось, что сотрудникам УФСБ и СУ СКР по Самарской области попался начальник отдела по вопросам миграции УМВД Самары Андрей Князев.

"По версии следствия, Князев с декабря 2023 по май 2024 г., используя служебное положение, через посредника, гражданина РФ Абзибарова получал взятки от предпринимателей Самары", — рассказывал источник Волга Ньюс в правоохранительных структурах.

В ГУ МВД по Самарской области тогда комментировали, что "в мае 2024 г. указанное должностное лицо было уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям".

Как сообщает прокуратура, по версии следствия, предприниматель по требованию полицейского передавал тому ежемесячно денежные средства за непроведение проверок по факту привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан. Всего тому было передано лично и через посредника 340 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары.