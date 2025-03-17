ОТП Банк провел бьюти-день для клиенток в честь Международного женского дня

9 марта ОТП Банк организовал в своем столичном отделении особенное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. В этот день пространство наполнилось красотой и вдохновением, открыв свои двери для клиенток в формате бьюти-дня, сообщили в пресс-службе банка.

Специальной гостьей мероприятия стала топ-визажист Елена Крыгина, которая провела мастер-класс по макияжу, поделилась профессиональными секретами и рассказала о главных цветовых трендах этого года. Участницы смогли не только узнать о модных оттенках в макияже и одежде, но и попробовать их в практике.

В дополнение к бьюти-программе гостей ждал фуршет, приятные подарки и возможность провести время в уютной атмосфере. "ОТП Банк стремится создавать для своих клиентов не только комфортные финансовые решения, но и вдохновляющие события, открывая двери своих отделений для новых форматов общения", — отметили в пресс-службе.