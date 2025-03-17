ОТП Банк провел бьюти-день для клиенток в честь Международного женского дня

9 марта ОТП Банк организовал в своем столичном отделении особенное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. В этот день пространство наполнилось красотой и вдохновением, открыв свои двери для клиенток в формате бьюти-дня, сообщили в пресс-службе банка.
Специальной гостьей мероприятия стала топ-визажист Елена Крыгина, которая провела мастер-класс по макияжу, поделилась профессиональными секретами и рассказала о главных цветовых трендах этого года. Участницы смогли не только узнать о модных оттенках в макияже и одежде, но и попробовать их в практике.
В дополнение к бьюти-программе гостей ждал фуршет, приятные подарки и возможность провести время в уютной атмосфере. "ОТП Банк стремится создавать для своих клиентов не только комфортные финансовые решения, но и вдохновляющие события, открывая двери своих отделений для новых форматов общения", — отметили в пресс-службе.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????