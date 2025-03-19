15 лет в Поволжье: Артем Мельников о команде, продуктах и региональных особенностях лизинга

Директор представительства ДельтаЛизинг в Самаре (входит в группу "Инсайт Лизинг") Артем Мельников рассказал "Волга Ньюс" об успехах и стратегии компании на рынке. Какие решения ДельтаЛизинг предлагает бизнесу? Что изменилось в компании после смены собственника? И как ДельтаЛизинг удалось стать лидером в сегменте промышленного оборудования? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем интервью.

Фото: предоставлено компанией ДельтаЛизинг

— Представительство ДельтаЛизинг в Самаре стало первым офисом компании в Поволжье и начало свою работу 15 лет назад. Какие принципы позволяют компании на протяжении продолжительного времени занимать уверенные позиции на рынке?

— Базовый принцип — это работать с командой и вкладываться в команду, потому что именно люди делают бизнес и выстраивают коммуникацию с клиентами. 93% сотрудников ДельтаЛизинг рекомендуют компанию как работодателя, а 80% руководителей начали свою карьеру с рядовых позиций.

Второй момент — это наша стратегия идти своим путем. Так, например, компания начала развивать филиальную сеть с Востока на Запад вопреки принятому порядку с Запада на Восток. Мы универсальная компания с фокусом на оборудовании. И с самого начала фокусировались на индустриальном сегменте, притом что большая часть участников рынка лизинга была сосредоточена на транспорте и спецтехнике.

— Почему первым регионом в Поволжье для развития филиальной сети была выбрана Самарская область?

— Во-первых, в Самарской области очень развит промышленный сектор. Во-вторых, регион находится фактически в центре Поволжья, что очень важно для выстраивания логистических цепочек. Самарская область стала своего рода опорным регионом для дальнейшего развития бизнеса. Впоследствии были открыты представительства в Нижнем Новгороде и Казани.

— Какие изменения в компании произошли после смены собственника?

— Осенью 2022 года мы успешно перезапустили бизнес. При этом все рабочие процессы у нас были отлажены и не останавливались, как и взаимодействие с клиентами. Новый собственник, группа "Инсайт Лизинг", полностью сохранил команду. Вскоре мы вернули себе лидерские позиции, которые занимали раньше. Все нас знали, все нас ждали. Также мы вернули себе свое прежнее название "ДельтаЛизинг".

— ДельтаЛизинг является лидером в сегменте промышленного оборудования. Как вам удается держать эту планку?

— Среди конкурентных преимуществ ДельтаЛизинг: условия, экспертиза, партнерство. Универсальная отраслевая экспертиза позволяет финансировать оборудование любой сложности и предлагать лояльные условия на новые технологии. Широкая продуктовая линейка — от коробочных автоматических решений до индивидуальных сложных проектов:

мы готовы профинансировать одному клиенту и высокотехнологичную линию, и складское оборудование для хранения сырья и готовой продукции, а также транспорт, для логистики.

Мы имеем стабильный пул стратегических и ключевых поставщиков. Важно сказать, что на сегодняшний день 90% их не поменялось, но изменились частично виды оборудования, которые они возят и страны-производители. По факту это те же самые люди, которые сотрудничали с нами много лет, которым мы доверяем и которые являются нашими давними партнерами.

— У ДельтаЛизинг есть целая линейка решений для бизнеса. На каких из них вы акцентировали бы внимание?

— "Ретрофит" — это уникальная для рынка программа. Она направлена на финансирование полного или близкого к полному восстановления ресурса оборудования, транспорта или спецтехники, с заменой любых его частей, включая базовые. Также программа позволяет обновить иностранное оборудование ввиду ограниченного предложения на рынке в текущих условиях.

"Лизинг без границ" предполагает финансирование импортных контрактов для приобретения оборудования под поставку у иностранных поставщиков, в том числе аналогов, которых нет на внутреннем рынке.

С программой "Лизинг ФРП" самарское представительство работает достаточно активно, поскольку она популярна у клиентов. ДельтаЛизинг является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития предпринимательства (ФРП) по реализации программы "Лизинговые проекты ФРП". Поэтому наши клиенты могут получать займ от ФРП на условиях от 1% до 5% годовых.

"Возвратный лизинг". Клиент продает свое имущество лизинговой компании и одновременно оформляет его в лизинг. Право пользования имуществом остается за клиентом, по окончании договора лизинга и выплаты всех платежей клиент снова получает имущество в собственность.

И еще я бы отметил "Релизинг", который фактически является продолжением возвратного лизинга. Рефинансирование действующего договора лизинга и заключение нового на индивидуальных условиях.

— Какое оборудование на сегодняшний день наиболее востребовано у ваших клиентов?

— Это во многом зависит от того, какая отрасль промышленности является драйвером роста экономики конкретного региона. Если мы рассмотрим, например, Оренбургскую область, то здесь в большей степени фокус идет на оборудование, связанное с нефтесервисом, нефтедобычей, металлообработкой. В Пензенской области это будет оборудование для лесной промышленности, деревообработки, мебельных производств, пищевой промышленности. В Саратовской области востребовано промышленное оборудование. В Самарской области представлены сразу несколько ведущих отраслей: и нефтедобыча, и металлургия, и пищевая промышленность. А если говорить в целом, то мы видим очень большую заинтересованность наших клиентов в оборудовании для металлообработки, пищевой промышленности, в том числе упаковки и линий розлива.

— Можно ли говорить о том, что на рынок вышли российские производители оборудования и материалов?

— Да, такие компании есть и постепенно начинают появляться новые. В качестве примера могу привести завод в Пензе, который выпускает металлообрабатывающее оборудование. Раньше подобное оборудование часто ввозилось из других стран, но теперь многие предприятия выбирают именно отечественного производителя.

— Сегодня много говорят о цифровизации лизинга. Как этот процесс проходит в представительстве ДельтаЛизинг в Самаре?

— Мы уже несколько лет используем электронный документооборот. Автоматизируем как рутинные процессы, так и этапы одобрения сделок. Также мы активно развиваем онлайн-сервисы. Например, Онлайн-офис клиента, в котором можно управлять всеми своими договорами, запрашивать документы и расчеты. Он позволяет: создавать заявки на лизинговое финансирование и отслеживать их статус, иметь доступ к портфелю текущих сделок и контролировать свою платежную дисциплину, выгружать счета-фактуры, запрашивать акты сверки и прочие документы по сделкам, обращаться по страховым событиям, установить прямой контакт между обслуживающим офисом и командой на стороне клиента.

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Представительство ДельтаЛизинг в Самаре

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