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Успешно реагируют на вызовы: рынок лизинга сохраняет свою устойчивость

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС
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Для большинства отечественных компаний одним из самых удобных способов обновления и расширения основных средств бизнеса традиционно является лизинг. Этот финансовый инструмент позволяет организации получить необходимые для развития дорогостоящую технику и оборудование, не изымая из оборота крупную сумму и не переплачивая высокие проценты по банковским кредитам. Имущество передается в своего рода аренду, платежи по которой, как правило, более выгодны, чем займы. Кроме того, в конце срока действия договора технику или оборудование можно выкупить по остаточной стоимости.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики, роста ключевой ставки и, как следствие, снижения спроса, по итогам 2024 года рынок лизинга хотя и показал некоторое охлаждение, но в целом сохранил свою устойчивость.

Его основные сегменты трансформировались, и в 2025 году, по оценкам экспертов отрасли, тренд на адаптивность продолжится.

Об этом и многом другом «Волга Ньюс» рассказали участники рынка – представители компаний «Альфа-Лизинг», «Каркаде», «Газпромбанк Автолизинг» и «Дельта Лизинг».

Топ лидеров

"Список видов имущества, оформляемого в лизинг в 2024 году, практически не изменился, однако изменились драйверы роста. В прошлом году лидировал сегмент грузовых авто (29% нового бизнеса по итогам девяти месяцев), но на второе место по количеству сделок вышел железнодорожный транспорт, что обусловлено активным развитием восточного направления, роста оборачиваемости вагонов и необходимости обновления подвижных составов. Легковой транспорт занял третье место (17,7%) из-за роста стоимости новых авто, ужесточения кредитно-денежной политики регулятора, а также сокращения перечня параллельного импорта. Спрос на спецтехнику в прошлом году сократился почти на 27% по причине снижения динамики роста строительства и завершения большинства национальных проектов по строительству, начатых в 2018–2019 годах", — отмечает руководитель поволжского дивизиона продаж ГК "Альфа-Лизинг" Эмиль Сафиуллин.

Специалисты уверены, что в ближайшей перспективе автолизинг продолжит оставаться одним из лидирующих сегментов рынка.

"Малый и средний бизнес, стремясь оптимизировать свои расходы, активно используют лизинг как более гибкий и финансово доступный инструмент для обновления автопарка, включая новые легковые и грузовые автомобили, а также специализированную технику. Особенно это касается таксомоторных компаний и служб доставки, для которых стремительный рост онлайн-торговли и увеличивающийся спрос на услуги доставки создают значительные возможности для расширения автопарка", — констатирует директор представительства лизинговой компании ООО "Каркаде" в г. Самара Тимур Джелилов.

Рекордов не ждут

Впрочем, заметного роста показателей, по оценке экспертов, ждать пока не стоит. Часть бизнеса в наступившем году отложит лизинговые сделки до лучших времен, а умеренный спрос будет инициирован теми компаниями, которым обновление автопарка будет необходимо для поддержки ключевых бизнес-процессов.

"Поскольку фирмы-лизингодатели, как правило, финансируют приобретение активов для клиентов с помощью заемных средств, то при повышении ключевой ставки, стоимость этих средств увеличивается соответственно, и ежемесячные платежи за пользование транспортными средствами возрастают. А бизнес, принимая решение о лизинге, тщательно анализирует рентабельность своих инвестиций. Многие предприниматели страны отложили обновление или расширение автопарка до изменения экономической ситуации. Таким образом формируется отложенный спрос, который будет закрыт в следующие периоды", — отмечает Тимур Джелилов.

"Рост сегмента лизинга автотранспорта поддержат продажи легковых и легких коммерческих автомобилей. В связи с пересмотром рисковой политики лизинговых компаний из-за высокой дефолтности ряда клиентов на фоне текущей экономической ситуации мы и дальше увидим снижение доли минимальных авансов, сокращение среднего срока договора лизинга и досрочный выкуп предметов лизинга. Кроме того, крупные игроки продолжат более активную работу над эффективностью и скоростью реализации стоков изъятой и возвращенной техники и увеличением дохода за счет продаж дополнительных услуг, — полагает директор департамента продаж "Газпромбанк Автолизинг" Николай Фомин. — Также драйверами роста в 2025 году станут реализация программ господдержки Минпромторга России и локализация производств. Это подстегнет продажи прежде всего отечественной техники. Значимую роль традиционно будут играть стабильность экономической и геополитической ситуации, колебания курса валют и уровень ключевой ставки, влияющий на условия финансирования".

Гибкость, реакция и стратегия

"Мы видим, как увеличиваются частота, вариативность и скорость происходящих изменений, поэтому постоянно подстраиваемся и реагируем на вызовы. На каждый новый запрет находятся новые логистические схемы и алгоритмы. Сейчас мы наблюдаем повышение уровня резистентности компаний, по крайней мере, у большинства своих партнеров. Мы, как лизинговая компания, готовы обеспечить решение "под ключ", благодаря достаточному количеству проверенных партнеров-поставщиков, платежных агентов, логистических и таможенных брокеров, а также деловым контактам внутри и за пределами России, — подчеркивает директор представительства "ДельтаЛизинг" в Самаре Артем Мельников. — Уникальность нашего портфеля клиентов, сбалансированного и диверсифицированного различными отраслевыми сегментами, позволяет быть гибкими и адаптироваться к быстроменяющемуся спросу его отдельных представителей. Мы сфокусированы на индустриальном секторе экономики и там видим свой основной потенциал. Пищевая промышленность, металлообработка, производство оборудования, различная упаковка, добыча полезных ископаемых и многое другое — все, что создает промежуточный и конечный продукт".

В выборе рыночной стратегии для адаптации к быстро меняющимся условиям, по мнению эксперта, каждый из игроков по-прежнему опирается на индивидуальные цели и культуру.

"Это может быть как классический демпинг, так и создание более сложного "комплексного решения", кастомизированного под индивидуальные потребности клиента. С уверенностью можно отметить, что так называемая модель "рынка продавца" сейчас успешно эволюционировала в модель "рынка клиента". И обеспечить приемлемый рост продаж в одиночку будет достаточно сложно, если не заниматься разработкой синдицированных продуктов, создаваемых совместно с партнерами", — уверен Артем Мельников.

В ногу с технологиями

Еще одним важным фактором в сохранении запаса прочности рынка лизинга является его цифровизация.

"В отрасли все чаще используют цифровые решения, например, отправка онлайн-заявки на оформление лизинга, заполнение веб-анкеты, загрузка документов для одобрения сделки. Кроме того, цифровой лизинг позволяет за три дня полностью оформить сделку: подобрать необходимый предмет договора, рассчитать лучшие условия лизинга, подписать документы", — констатирует Эмиль Сафиуллин.

Специалисты подчеркивают, развитие цифровых технологий в лизинге — это неоспоримое конкурентное преимущество, которое дает компании увеличение выработки, скорости, и, соответственно, рост прибыли и маржинальности проектов.

"Во-первых, сегодня бизнес в целом не хочет тратить время на очное посещение, а стремится полностью управлять процессом и понимать сделку на каждом этапе, ценит ее прозрачность. Во-вторых, цифровизация — это снижение затрат, так как большая часть процессов происходит в дистанционном режиме, автоматизирована и не требует большого вовлечения человеческого ресурса, а значит, влечет за собой сокращение расходов на обслуживающий персонал, — отмечает Николай Фомин. — В-третьих, онлайн-каналы привлекают все больше внимания партнеров, которые нацелены на развитие аналогичных торговых преимуществ. И наконец, цифровизация дает нам прирост клиентской базы, так как география сделок не ограничена".

Факт

Среднегодовой темп прироста объема нового бизнеса за период нахождения России под санкциями составил 17,42%, а совокупного лизингового портфеля — 13,60%. Эти данные доказывают, что российский рынок лизинга сумел остаться рентабельным, несмотря на ограничения, волатильность экономики и курсов валют.

 

Гид потребителя

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