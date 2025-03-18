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Преступления Происшествия

Самарские таможенники пресекли канал контрабанды авиационных запчастей

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 марта стало известно, что самарские таможенники совместно с УФСБ России по Ульяновской области пресекли канал контрабанды авиационных запчастей в Киргизию с их последующим вывозом в ОАЭ и Республику Конго. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Авиационные генераторы, двигатели, шины, тормозные диски, турбогенераторные установки поставлялись в ЕАЭС по заключенным ульяновской компанией международным контрактам. Запчасти применяются на самолетах типов Ан и Ил, а также на вертолетах семейств Ка и Ми, но могут быть и комплектующими для военных моделей воздушных судов. Такие товары относятся к продукции двойного назначения, для вывоза которой необходимы разрешительные документы.

Экспортер не оформлял необходимые лицензии и разрешения, а также в ряде случаев не подавал статистические формы или заявлял в документах недостоверные сведения о наименовании и коде ТН ВЭД товаров. В рамках преступной схемы фирмой было вывезено более 280 единиц авиационно-технического имущества на общую сумму свыше 8 млн рублей.

"В отношении генерального директора компании возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до млн рублей, — отмиетили в пресс-службе Самарской таможни. — Также в отношении организации возбуждены дела об АП по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров). По итогам их рассмотрения назначен штраф в размере 250 тыс. рублей".

После производства неотложных следственных действий, возбужденные уголовные дела переданы в Ульяновский СО на транспорте ЦМСУ на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Расследование уголовных дел продолжается.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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