Самарские таможенники пресекли канал контрабанды авиационных запчастей

В понедельник, 17 марта стало известно, что самарские таможенники совместно с УФСБ России по Ульяновской области пресекли канал контрабанды авиационных запчастей в Киргизию с их последующим вывозом в ОАЭ и Республику Конго. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Авиационные генераторы, двигатели, шины, тормозные диски, турбогенераторные установки поставлялись в ЕАЭС по заключенным ульяновской компанией международным контрактам. Запчасти применяются на самолетах типов Ан и Ил, а также на вертолетах семейств Ка и Ми, но могут быть и комплектующими для военных моделей воздушных судов. Такие товары относятся к продукции двойного назначения, для вывоза которой необходимы разрешительные документы.

Экспортер не оформлял необходимые лицензии и разрешения, а также в ряде случаев не подавал статистические формы или заявлял в документах недостоверные сведения о наименовании и коде ТН ВЭД товаров. В рамках преступной схемы фирмой было вывезено более 280 единиц авиационно-технического имущества на общую сумму свыше 8 млн рублей.

"В отношении генерального директора компании возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до млн рублей, — отмиетили в пресс-службе Самарской таможни. — Также в отношении организации возбуждены дела об АП по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров). По итогам их рассмотрения назначен штраф в размере 250 тыс. рублей".

После производства неотложных следственных действий, возбужденные уголовные дела переданы в Ульяновский СО на транспорте ЦМСУ на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Расследование уголовных дел продолжается.