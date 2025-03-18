Боец СВО с позывным "Учитель" после возвращения стал преподавателем в школе

Игорь Федореев, подполковник УВД в отставке и опытный педагог с 15-летним стажем, продолжает свою миссию служения Родине, теперь уже в стенах школы поселка Верхняя Подстепновка Волжского района.

После участия в специальной военной операции в 2022 г. он вернулся к преподавательской деятельности, чтобы не только учить детей, но и воспитывать в них чувство патриотизма.

Осенью 2022 г. Игорь Федореев добровольно отправился на фронт, оставив свою работу учителя ОБЖ в Новокуйбышевске. "Как я мог не пойти, когда страна в опасности? Что бы я сказал детям?", — говорит герой.

Во время службы мужчина был командиром в БАРС-15. О своем боевом опыте он охотно рассказывает ученикам, чтобы они знали правду из первых уст.

После демобилизации Игорь Федореев полгода работал социальным координатором в самарском филиале фонда "Защитники Отечества", а затем вернулся в школу. С октября 2023 г. преподает физкультуру в школе Верхней Подстепновки, где быстро завоевал уважение коллег, учеников и их родителей. Директор школы Владимир Малкин отмечает: "Игорь Федореев — пример мужества и героизма. Его скромность и преданность делу вдохновляют всех вокруг".

Помимо преподавания, Игорь активно развивает спортивную базу школы. Благодаря его усилиям учебное заведение стало участником федерального проекта по мини-футболу и регби, получив необходимое оборудование. "Также благодаря поддержке правительства Самарской области на территории школы была построена современная спортивная площадка", — рассказывает Игорь.

Сам педагог увлекся спортивным метанием ножа и теперь выступает за областную сборную, а также тренирует юных спортсменов.

Делом долга и чести стало для ветерана СВО создание школьного музея. Основная экспозиция посвящена истории Великой Отечественной войны и подвигам жителей села. Теперь, благодаря Игорю Федорееву, в музее появляются стенды, рассказывающие о современных героях, — участниках спецоперации.

Здесь представлены экипировка, обмундирование, шевроны и другие артефакты. Можно увидеть и личные вещи Игоря, включая штурмовой бронежилет, а также трофеи, принадлежавшие противнику.

Учитель проводит для школьников экскурсии, делится своими воспоминаниями и на личном примере показывает, как важно защищать Родину. Вместе с детьми плетет маскировочные сети, изготавливает окопные свечи, собирает посылки для бойцов на передовой.

"Патриотизм не должен быть показным, — уверен Игорь Федореев. — Он идет из семьи, от родителей. Важно воспитывать детей на примере старших поколений, объяснять, что любовь к Родине — это не громкие слова, а конкретные дела. Ребята у нас замечательные, их нужно лишь направить в нужное русло".

Сегодня в регионе уделяется большое внимание социализации и адаптации участников спецоперации, которые возвращаются домой. Для ветеранов СВО и их близких действует порядка 40 мер поддержки. Герои могут рассчитывать на внеочередное оказание медицинской помощи, для психологической реабилитации открываются центры "Сердце воина".

Помогает в социализации ветеранов и программа "Школа героев", которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Она является продолжением президентской — "Время героев" — и призвана помочь бойцам и их семьям получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Сейчас продолжается заявочная кампания для участия во втором потоке программы. Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области — samregion.ru и в филиале фонда "Защитники Отечества, регистрация продлится до 27 марта.