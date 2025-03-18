Авито: 64% молодых людей помогают старшим пользоваться цифровыми платформами

По данным исследования Авито, большинство опрошенных (64%) в возрасте от 18 до 44 лет помогают старшим родственникам пользоваться цифровыми платформами. Чаще всего они оказывают поддержку при покупке товаров или услуг — 33%, при поиске информации о необходимых товарах или услугах — 31%, а также при их оплате — 29%.
Кроме того, 27% респондентов помогают старшим родственникам с регистрацией на платформах, 24% обучают их навыкам работы с цифровыми платформами, а 23% дают советы по доставке и получению товаров.
Большинство опрошенных россиян в возрасте от 65 лет и старше (66%) пользуются Авито. Среди пользователей в возрасте от 65 до 70 лет 64% занимаются покупкой, а 57% — продажей товаров или услуг. Также 18% ищут работу или подработку.
"Поддержка молодежью пожилых людей в освоении цифровых навыков помогает не только преодолеть технологический разрыв, но и укрепить семейные связи. В Авито мы осознаем, что обеспечение безопасности в цифровом пространстве требует не только внедрения новых технологий, но и обучения пользователей всех возрастов основам цифровой грамотности. Поэтому мы активно развиваем проекты, направленные на обучение всех возрастов", — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.
При взаимодействии с цифровыми платформами 42% россиян в возрасте от 65 до 70 лет считают важным безопасность своих личных данных и платежей, 26% — качество предлагаемых товаров и услуг.
42% опрошенных предпочитают при совершении покупок и продаж в интернете использовать инструменты безопасных сделок, такие как Авито Доставка или онлайн-бронирование. 29% респондентов отдают предпочтение наличным расчетам при личной встрече. При этом четверть пользователей (25%) готовы перевести деньги лично на карту продавцу, чтобы сэкономить. Примечательно, что среди пожилых людей 65 до 70 лет процент покупателей, готовых перевести предоплату на карту, выше — 42%.
Топ-3 инструмента безопасности Авито, которыми пользуются респонденты: звонки через приложение (38%), чат внутри приложений или сайта (38%) и Авито Доставка (34%).
Последние комментарии
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!