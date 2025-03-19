УФНС России по Самарской области: в регионе стартовал пилотный проект по продаже имущества банкротов

Самарская область вошла в число регионов по продаже имущества банкротов через маркетплейс "Витрина Имущества Банкротов". Теперь для общего доступа открыты сообщения должников 63-го региона.

Главная цель создания маркетплейса ВИБ — представление широкому кругу покупателей и инвесторов в понятном и доступном виде всей конкурсной массы должников-банкротов, а это готовый бизнес, недвижимость, транспорт, земельные участки, оборудование, дебиторская задолженность — имущество, которое всегда пользуется спросом. Достоверность данных по имуществу подтверждается сайтами Россрестра и ГИБДД. Ресурс максимально автоматизирован. Витрина имущества банкротов поможет выбрать выгодные варианты для вложения средств, приобрести имущество как для себя в личных целях, так и для бизнеса.

Маркетплейс "Витрина Имущества Банкротов"

