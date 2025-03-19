В Самарском океанариуме поселилась семья мексиканских аксолотлей

В Самарском океанариуме поселилось сразу десять аксолотлей: амфибии белого, золотистого и тигрового окраса.
Аксолотль родом из озер Мексики, а название можно перевести как "водяной бог" или "водный монстр". Аксолотли — это личиночная форма амбистомы, мексиканской саламандры и ученые считают, что этот вид появился даже раньше динозавров. Они обладают уникальной способностью к регенерации утраченных частей тела и при повреждениях могут отрастить новые жабры, хвост и даже конечности и этот феномен вызывает большой интерес ученых.
Несмотря на милую внешность, это хищники и настоящие гурманы: в их рационе мидии, креветки и другие морепродукты. В связи с этим этот вид требует индивидуальных условий содержания без соседства.
В Самарском Океанариуме "мексиканских дракончиков" кормят кальмарами, мотылем и один раз в два дня рыбой с помощью специальных щипцов-манипуляторов.
В природе единственным местом их обитания является озеро Сочимилько в Мексике. К сожалению, им грозит полное вымирание из-за появления в его водах хищных рыб и антропогенного изменения среды. Благоприятная температура воды для аксолотля 16-22 градуса и это важный критерий их содержания. Например, температура человек тела является для аксолотля настолько высокой, что он может получить ожог в случае продолжительного контакта.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????