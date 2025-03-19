В Самарском океанариуме поселилась семья мексиканских аксолотлей

В Самарском океанариуме поселилось сразу десять аксолотлей: амфибии белого, золотистого и тигрового окраса.

Аксолотль родом из озер Мексики, а название можно перевести как "водяной бог" или "водный монстр". Аксолотли — это личиночная форма амбистомы, мексиканской саламандры и ученые считают, что этот вид появился даже раньше динозавров. Они обладают уникальной способностью к регенерации утраченных частей тела и при повреждениях могут отрастить новые жабры, хвост и даже конечности и этот феномен вызывает большой интерес ученых.

Несмотря на милую внешность, это хищники и настоящие гурманы: в их рационе мидии, креветки и другие морепродукты. В связи с этим этот вид требует индивидуальных условий содержания без соседства.

В Самарском Океанариуме "мексиканских дракончиков" кормят кальмарами, мотылем и один раз в два дня рыбой с помощью специальных щипцов-манипуляторов.

В природе единственным местом их обитания является озеро Сочимилько в Мексике. К сожалению, им грозит полное вымирание из-за появления в его водах хищных рыб и антропогенного изменения среды. Благоприятная температура воды для аксолотля 16-22 градуса и это важный критерий их содержания. Например, температура человек тела является для аксолотля настолько высокой, что он может получить ожог в случае продолжительного контакта.



