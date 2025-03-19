"Тольяттиазот" стал финалистом национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник"

Проект "Династии Тольяттиазота" вошел в шорт-лист федерального этапа ежегодной премии России в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Работа предприятия выдвинута в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа".
Концепция проекта, стартовавшего в Год семьи в России, заключается в продвижении семейных ценностей и чествовании человека труда. PR-кампания состояла из нескольких этапов, каждый из которых освещался в социальных сетях и СМИ.
Сначала для сотрудников были организованы профессиональные фотосессии — как на производстве, так и в неформальной обстановке, — которые стали иллюстрациями к рассказу о семье. Постепенно фотографии и истории династий трансформировались в серию мини-фильмов с заранее прописанными сценариями, отражающими не только производственные достижения работников, но и спортивные увлечения или семейные традиции.
Следующий этап проекта — установка на территории ТОАЗа арт-объекта в виде золотого дерева, символизирующего крепкие семейные отношения и подчеркивающего значимость трудовых династий для предприятия.
В 2025 году на конкурс "Серебряный Лучник", который проводится с 1997 года, поступило несколько сотен работ со всей страны. Финалистами XXVIII национальной премии стали 117 лучших инициатив крупных российских компаний, органов власти, информационных агентств, музеев, образовательных учреждений и банков.
Имена победителей премии будут названы в начале апреля на торжественной церемонии в Москве.
"Династии "Тольяттиазота" взяли новую высоту. После признания на региональном уровне — в Самаре и Приволжье — проект отмечен на федеральном этапе престижной премии. Работа PR-службы Компании нашла живой отклик и у участников, и у аудитории, и у мэтров в области коммуникаций, что говорит о востребованности и актуальности проекта, а это значит, что он обязательно будет продолжен", — прокомментировала итоги премии директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????