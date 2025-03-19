"Тольяттиазот" стал финалистом национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник"

Проект "Династии Тольяттиазота" вошел в шорт-лист федерального этапа ежегодной премии России в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Работа предприятия выдвинута в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа".

Концепция проекта, стартовавшего в Год семьи в России, заключается в продвижении семейных ценностей и чествовании человека труда. PR-кампания состояла из нескольких этапов, каждый из которых освещался в социальных сетях и СМИ.

Сначала для сотрудников были организованы профессиональные фотосессии — как на производстве, так и в неформальной обстановке, — которые стали иллюстрациями к рассказу о семье. Постепенно фотографии и истории династий трансформировались в серию мини-фильмов с заранее прописанными сценариями, отражающими не только производственные достижения работников, но и спортивные увлечения или семейные традиции.

Следующий этап проекта — установка на территории ТОАЗа арт-объекта в виде золотого дерева, символизирующего крепкие семейные отношения и подчеркивающего значимость трудовых династий для предприятия.

В 2025 году на конкурс "Серебряный Лучник", который проводится с 1997 года, поступило несколько сотен работ со всей страны. Финалистами XXVIII национальной премии стали 117 лучших инициатив крупных российских компаний, органов власти, информационных агентств, музеев, образовательных учреждений и банков.

Имена победителей премии будут названы в начале апреля на торжественной церемонии в Москве.

"Династии "Тольяттиазота" взяли новую высоту. После признания на региональном уровне — в Самаре и Приволжье — проект отмечен на федеральном этапе престижной премии. Работа PR-службы Компании нашла живой отклик и у участников, и у аудитории, и у мэтров в области коммуникаций, что говорит о востребованности и актуальности проекта, а это значит, что он обязательно будет продолжен", — прокомментировала итоги премии директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.