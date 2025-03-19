"Путь героя": участник программы "Школа героев" из Сызрани помогает сослуживцам найти себя в мирной жизни

Ветеран специальной военной операции Джамал Машаралиев, награжденный Орденом Мужества и медалью "За боевые отличия", стал куратором проекта "Путь героя. Сызрань" в рамках региональной программы "Школа героев".

Программа является продолжением президентской — "Время героев" — и реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Она направлена на поддержку участников СВО, их адаптацию к мирной жизни и подготовку к работе в органах власти и крупных госкомпаниях.

Джамал Машаралиев до ухода на СВО работал строителем. В 2022 г. был мобилизован, участвовал в боях на запорожском направлении, где 10 дней держал оборону, пока не получил серьезное ранение. После лечения в госпитале Джамал решил принять участие в проекте "Школа героев", который помогает ветеранам найти новые пути реализации в гражданской жизни. По решению губернатора был назначен куратором главы Сызрани.

"Для меня это новый важный этап в моей жизни и в жизни моего города, в котором живу я и мои сослуживцы. Проект дает возможность получить новые знания в области менеджмента и государственного управления. Окунувшись в эту работу, хочется помогать, работать вместе, в команде", — делится Джамал.

Сегодня ветеран СВО реализует проект "Путь героя. Сызрань". В рамках проекта для вернувшихся домой участников спецоперации проводятся тренировки и спортивные соревнования по футболу, плаванию, мастер-классы по метанию ножей — для поддержания физической формы и улучшения качества жизни ветеранов. Также героям оказывается помощь в реабилитации и адаптации, психологическая поддержка. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи для формирования чувства гордости за страну и уважения к ее истории.

Программа "Школа героев" поможет реализовать еще больше социально важных проектов ветеранов СВО. Сегодня она продолжает набирать обороты. На участие во втором потоке уже подано почти 500 заявок.

"Все мы хотим, чтобы Победа наступила как можно скорее, и с нетерпением ждем бойцов, командиров с фронта. Готовимся к их возвращению. Один из проектов, который помогает найти свое призвание в мирной жизни — "Школа героев". Сейчас в Школе учится 45 участников. Открыли набор на второй поток. Лично курирую проект, потому что вижу, как Школа помогает бойцам получить дополнительные знания и опыт, найти новые пути реализации", — отметил глава региона.

Программа переподготовки включает гибридный формат обучения: очные модули и онлайн-курсы.

"Участники изучают основы менеджмента и государственного управления, а также реализуют собственные проекты под руководством наставников. Сегодня ребята активно готовятся к выпускной работе. Программа помогает им познать многое и найти свое место в новой жизни", — рассказала начальник отдела реализации проектов АНОО ДПО "Таволга" Анастасия Шепилова.

Подать заявку на участие во втором потоке "Школы героев" можно до 27 марта на официальном сайте правительства Самарской области — samregion.ru.