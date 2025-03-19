"Вайлдберриз" купила самарскую компанию, которая сносила детсад "Петушок"

Оператор наружной рекламы ООО "Профимаркет", который владел участком под детским садом "Петушок" на ул. Промышленности, 317, сменил собственника.

По данным ИАС Seldon.Basis, 100% долей ООО "Профимаркет" стало принадлежать ООО "РВБ" - совместному предприятию Wildberries и Russ.

Как сообщается на официальном сайте Russ, с покупкой "Профимаркета" группа заняла в Самаре лидирующую позицию по количеству цифровых поверхностей. По информации Russ, цифровые билборды самарского оператора расположены на главных улицах города.

"Данная сделка позволила Группе Russ нарастить свое присутствие и стать номером один по количеству цифровых поверхностей в городе. Таким образом, еще больше рекламодателей смогут воспользоваться возможностями экосистемы Russ, которая позволяет проводить рекламные кампании различных масштабов — от локальных до федеральных", — отмечал директор регионального департамента группы Russ Антон Комаров.

Самарская компания известна скандалом со сносом детского сада в Советском районе в 2023 году. По данным ЕГРН, в 2023 г. право на участок под зданием перешло физическому лицу, а в 2024-м — ООО "СЗ "Арктик". Учредителем последней выступает Антон Корпачев (90%). Ему же принадлежало ООО "Профимаркет".

Отметим, что ООО "РВБ" создано в 2024 году. Летом владельцы компании анонсировали запуск нового сервиса на рекламной платформе Wildberries. Благодаря ему продавцы смогут размещать рекламу на цифровом инвентаре Russ по всей стране.