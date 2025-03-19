"Вайлдберриз" купила самарскую компанию, которая сносила детсад "Петушок"

Оператор наружной рекламы ООО "Профимаркет", который владел участком под детским садом "Петушок" на ул. Промышленности, 317, сменил собственника.
По данным ИАС Seldon.Basis, 100% долей ООО "Профимаркет" стало принадлежать ООО "РВБ" - совместному предприятию Wildberries и Russ.
Как сообщается на официальном сайте Russ, с покупкой "Профимаркета" группа заняла в Самаре лидирующую позицию по количеству цифровых поверхностей. По информации Russ, цифровые билборды самарского оператора расположены на главных улицах города.
"Данная сделка позволила Группе Russ нарастить свое присутствие и стать номером один по количеству цифровых поверхностей в городе. Таким образом, еще больше рекламодателей смогут воспользоваться возможностями экосистемы Russ, которая позволяет проводить рекламные кампании различных масштабов — от локальных до федеральных", — отмечал директор регионального департамента группы Russ Антон Комаров.
Самарская компания известна скандалом со сносом детского сада в Советском районе в 2023 году. По данным ЕГРН, в 2023 г. право на участок под зданием перешло физическому лицу, а в 2024-м — ООО "СЗ "Арктик". Учредителем последней выступает Антон Корпачев (90%). Ему же принадлежало ООО "Профимаркет".
Отметим, что ООО "РВБ" создано в 2024 году. Летом владельцы компании анонсировали запуск нового сервиса на рекламной платформе Wildberries. Благодаря ему продавцы смогут размещать рекламу на цифровом инвентаре Russ по всей стране.
Russ соединяет бренды и их аудиторию с помощью всех форматов out-of-home рекламы. Группа управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в городах Московской области, размещает рекламу в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД и в 19 аэропортах, включая Курумоч. Суммарный охват рекламных конструкций — более 85 млн человек в месяц.
ООО "Профимаркет", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2021 г. с уставным капиталом 15 тыс. рублей. Компания занимается деятельностью рекламных агентств. В 2023 г. общество показало выручку в размере 102,4 млн руб., чистую прибыль — 28,8 млн рублей.