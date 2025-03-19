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Экономика и бизнес

"Вайлдберриз" купила самарскую компанию, которая сносила детсад "Петушок"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор наружной рекламы ООО "Профимаркет", который владел участком под детским садом "Петушок" на ул. Промышленности, 317, сменил собственника.

По данным ИАС Seldon.Basis, 100% долей ООО "Профимаркет" стало принадлежать ООО "РВБ" - совместному предприятию Wildberries и Russ. 

Как сообщается на официальном сайте Russ, с покупкой "Профимаркета" группа заняла в Самаре лидирующую позицию по количеству цифровых поверхностей. По информации Russ, цифровые билборды самарского оператора расположены на главных улицах города.

"Данная сделка позволила Группе Russ нарастить свое присутствие и стать номером один по количеству цифровых поверхностей в городе. Таким образом, еще больше рекламодателей смогут воспользоваться возможностями экосистемы Russ, которая позволяет проводить рекламные кампании различных масштабов — от локальных до федеральных", — отмечал директор регионального департамента группы Russ Антон Комаров.

Самарская компания известна скандалом со сносом детского сада в Советском районе в 2023 году. По данным ЕГРН, в 2023 г. право на участок под зданием перешло физическому лицу, а в 2024-м — ООО "СЗ "Арктик". Учредителем последней выступает Антон Корпачев (90%). Ему же принадлежало ООО "Профимаркет". 

ООО "Профимаркет", по информации  ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2021 г. с уставным капиталом 15 тыс. рублей. Компания занимается деятельностью рекламных агентств. В 2023 г. общество показало выручку в размере 102,4 млн руб., чистую прибыль — 28,8 млн рублей.

Отметим, что ООО "РВБ" создано в 2024 году. Летом владельцы компании анонсировали запуск нового сервиса на рекламной платформе Wildberries. Благодаря ему продавцы смогут размещать рекламу на цифровом инвентаре Russ по всей стране. 

Russ соединяет бренды и их аудиторию с помощью всех форматов out-of-home рекламы. Группа управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в городах Московской области, размещает рекламу в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД и в 19 аэропортах, включая Курумоч. Суммарный охват рекламных конструкций — более 85 млн человек в месяц.

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Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

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