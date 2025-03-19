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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" рассказали, как реструктуризировать задолженность

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В "РКС-Самара" напомнили жителям города, что услуги водоснабжения и водоотведения должны быть оплачены вовремя и в полном объёме. Каждый месяц необходимо оплачивать бумажные или электронные квитанции и передавать показания приборов учёта. Для тех, кто не соблюдает эти правила, в компании рассказали, как из разряда злостных неплательщиков перейти в разряд добросовестных абонентов.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Причины для неплатежей могут быть разные. У кого-то временные финансовые сложности, кто-то уехал в другой город на несколько месяцев и не умеет пользоваться Личным кабинетом на сайте, кто-то просто забыл или даже не считает нужным каждый месяц оплачивать то, чем пользуется ежедневно.

Если за один раз сложно расстаться с долгом, то можно сделать следующее:

1. Проверьте квитанцию от "РКС-Самара" или Личный кабинет на сайте samcomsys.ru, узнайте точную сумму долга за холодную воду и канализацию.

2. Оплатите не менее 30% долга.

3. Отправьте в Виртуальную приёмную в личном кабинете на сайте "РКС-Самара" следующие данные:

— чек об оплате (скан, фото),

— свой точный адрес,

— контактный телефон,

— заявление в свободной форме о предоставлении рассрочки платежа.

4. С вами свяжутся сотрудники сбытового подразделения для подтверждения графика платежей.

Если остались вопросы о том, как расстаться с долгами за холодное водоснабжение и водоотведение, можно позвонить в колл-центр по номеру 207-25-40. В будние дни с 08.00 до 17.00 ответят сотрудники сбытового подразделения ресурсоснабжающего предприятия.

Если квитанции "РКС-Самара" не оплачены более трёх месяцев, нужно обязательно проверить Госуслуги. Возможно, там уже есть судебное взыскание. Тогда кроме долга необходимо будет оплатить госпошлину в размере 2000 рублей.

В любом случае платить за холодную воду и канализацию вовремя и в полном объёме гораздо выгоднее, чем копить долги, напомнили в компании.

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