"РКС-Самара" рассказали, как реструктуризировать задолженность

В "РКС-Самара" напомнили жителям города, что услуги водоснабжения и водоотведения должны быть оплачены вовремя и в полном объёме. Каждый месяц необходимо оплачивать бумажные или электронные квитанции и передавать показания приборов учёта. Для тех, кто не соблюдает эти правила, в компании рассказали, как из разряда злостных неплательщиков перейти в разряд добросовестных абонентов.
Причины для неплатежей могут быть разные. У кого-то временные финансовые сложности, кто-то уехал в другой город на несколько месяцев и не умеет пользоваться Личным кабинетом на сайте, кто-то просто забыл или даже не считает нужным каждый месяц оплачивать то, чем пользуется ежедневно.
Если за один раз сложно расстаться с долгом, то можно сделать следующее:
1. Проверьте квитанцию от "РКС-Самара" или Личный кабинет на сайте samcomsys.ru, узнайте точную сумму долга за холодную воду и канализацию.
2. Оплатите не менее 30% долга.
3. Отправьте в Виртуальную приёмную в личном кабинете на сайте "РКС-Самара" следующие данные:
— чек об оплате (скан, фото),
— свой точный адрес,
— контактный телефон,
— заявление в свободной форме о предоставлении рассрочки платежа.
4. С вами свяжутся сотрудники сбытового подразделения для подтверждения графика платежей.
Если остались вопросы о том, как расстаться с долгами за холодное водоснабжение и водоотведение, можно позвонить в колл-центр по номеру 207-25-40. В будние дни с 08.00 до 17.00 ответят сотрудники сбытового подразделения ресурсоснабжающего предприятия.
Если квитанции "РКС-Самара" не оплачены более трёх месяцев, нужно обязательно проверить Госуслуги. Возможно, там уже есть судебное взыскание. Тогда кроме долга необходимо будет оплатить госпошлину в размере 2000 рублей.
В любом случае платить за холодную воду и канализацию вовремя и в полном объёме гораздо выгоднее, чем копить долги, напомнили в компании.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!