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"Т Плюс" планирует заменить свыше 50 км тепловых сетей в Самаре В Похвистнево 11 МКД остались без тепла "ЭнергосбыТ Плюс" поздравил посетителей офисов обслуживания с Международным днём клиента "РКС-Самара" рассказали, как реструктуризировать задолженность В Жигулевске завершили строительство еще одной котельной

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" планирует заменить свыше 50 км тепловых сетей в Самаре

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Этим летом Самарский филиал "Т Плюс" выполнит реконструкцию 29 километров теплосети на 21 участке в областной столице. В целом — с учётом устранения дефектов после температурных и гидравлических испытаний — энергетики заменят 50 км трубопроводов в 2025 году.

Причем подготовка теплосетевых коммуникаций начнётся ещё до окончания отопительного сезона. Специалисты "Т Плюс" испытают часть теплотрасс на максимальную температуру. Этот вид диагностики проводится раз в пять лет и помогает выявлять слабые места системы теплоснабжения. Так, 8–9 апреля специалисты "Т Плюс" проверят участки теплосети водогрейной котельной 116 км в Куйбышевском районе, а 15–16 апреля — все четыре тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

В летний период наиболее масштабные перекладки специалисты "Т Плюс" выполнят на внутриквартальных коммуникациях. В частности, только в районе ул. Стара-Загора и ул. XXII Партсъезда реконструируют 5 километров тепловых сетей с обновлением теплокамер и запорной арматуры. Эти работы позволят значительно повысить качество и надёжность теплоснабжения жителей и организаций города.

"Традиционно особое внимание мы уделим комфорту и безопасности горожан на период ремонта. Будут смонтированы все необходимые ограждения, по необходимости построены переходные мостики, а для сохранения горячего водоснабжения — проложены временные трубопроводы. Кропотливая работа ожидает нас на территориях вблизи образовательных и других социально значимых учреждений. Мы планируем все подъездные пути к детским садам и школам восстановить к концу августа", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Энергетики напоминают, что подготовку к очередному отопительному сезону должны качественно провести и обслуживающие организации. Весной им будет направлен список обязательных мероприятий, которые позволят обеспечить надёжную и экономичную работу теплопотребляющих энергоустановок. При этом жители каждого дома могут контролировать действия управляющих организаций по подготовке жилого фонда.

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