Чиновник из Безенчукской администрации пойдет под суд за взятку и халатность

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Безенчукского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 гг. он получил от представителя организации взятку на общую сумму более 280 тыс. руб. за заключение четырех муниципальных контрактов на водообеспечение объектов района.

В 2022 г. из-за халатности и отсутствия контроля со стороны обвиняемого за завершением строительства дома по госпрограмме подрядчиком были нарушены сроки сдачи жилого дома на один год, что привело к нарушению прав 47 переселенцев. В настоящее время указанные граждане получили жилье, их права восстановлены.

Кроме того, бывший заместитель главы администрации, превышая свои должностные полномочия, привлекал подчиненных сотрудников к отделочным и клининговым работам на указанном строительном объекте, которые должны были выполняться силами подрядчика, что привело к необоснованному перечислению бюджетных денежных средств за выполненные работы подрядной организации.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.