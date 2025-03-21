Движение Первых проведет более 45 мероприятий в 2025 г. на территории Самарской области

В правительстве Самарской области под председательством первого вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых — крупнейшим сообществом детей, подростков и взрослых в нашей стране. В ходе встречи были подведены итоги деятельности организации за первую декаду 2025 г. и определены планы на текущий год.

Открывая заседание, Александр Фетисов подчеркнул важность работы Движения Первых, отметив, что в этом году запланировано 13 комплексных проектов, которые включают более 45 мероприятий, проводимых на территории региона.

"Необходимо уделить особое внимание мероприятиям патриотической направленности. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 2025 г. Годом защитника Отечества. Эти важные темы должны пронизывать все наши инициативы и проекты, вдохновляя молодое поколение на проявление патриотизма и глубокое уважение к истории нашей Родины", — подчеркнул первый вице-губернатор.

Участников координационного совета поприветствовала руководитель департамента регионального взаимодействия Движения Первых Ольга Негрова. Ольга Викторовна поблагодарила Александра Борисовича и всю команду Правительства Самарской области за поддержку регионального отделения и за совместную работу по его развитию. А также отметила, что меньше, чем через неделю в Москве, в национальном центре "Россия" стартует IV Съезд Движения Первых, где с радостью ждут делегацию нашего региона. "Съезд — это одно из ключевых событий года в Движении Первых. На нем участники из всех регионов нашей страны формируют вектор развития нашей организации. 2025 год будет посвящен теме дружбы, и мы надеемся, что во время работы на Съезде ребята предложат форматы, которые мы обязательно включим в нашу деятельность", — отметила Ольга Негрова.

Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк рассказала о развитии организации на территории региона и о том, что благодаря поддержке Правительства функционируют 37 местных и 1 000 первичных отделений.

"Хотелось бы поблагодарить глав администраций муниципальных образований, которые активно вовлечены в организацию работы Движения Первых на местном уровне. Это требует значительных ресурсов, но в то же время позволяет нам объединить усилия для создания единого воспитательного пространства", — сказала Кристина Гнатюк.

Значимым проектом Движения является Всероссийская программа "Мы — граждане России!" в рамках которой каждый месяц проходят торжественные вручения паспортов 14-летним гражданам. "С начала 2025 г. прошло уже более 25 таких церемоний, к участию были привлечены более 500 юных граждан. Наша цель — охватить более 6 500 ребят до конца года", — добавила Кристина Гнатюк.

Профориентационная деятельность также занимает важное место в работе Движения. Всероссийский проект "Первые в профессии" предоставляет молодым людям от 14 до 25 лет возможность познакомиться с различными профессиями. В этом году проект реализуется, в том числе совместно с Главным управлением МВД России по Самарской области. На мероприятиях ребята знакомятся с различными профессиями в структуре министерства внутренних дел.

В апреле стартует регистрация на молодежный форум ПФО "iВолга", который пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне и соберет 1 400 участников со всей страны. "Форум пройдет в уникальном формате — сюжетная игра с ключевой темой "сохранение исторической памяти", — добавила Кристина Гнатюк.

Начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" Алексей Родионов рассказал о военно-патриотической игре "Зарница 2.0". Для того чтобы принять участие в игре уже зарегистрировались более 70 000 участников от региона. В этом году игра впервые будет организована Движением совместно с ЮНАРМИЕЙ.

"Наша цель — комплексно подготовить участников к Игре через развитие теоретических знаний и практических навыков. Для достижения этой цели мы будем привлекать ветеранов специальной военной операции, обладающих богатым опытом участия в реальных боевых действиях и глубокими знаниями в современных дисциплинах, таких как управление беспилотными летательными аппаратами", — отметил Алексей Родионов.

В Самарской области продолжается реализация масштабного проекта — "Российская школьная весна", которая уже не первый год осуществляется в партнерстве с Самарским Союзом Молодежи — территориальной общественной организацией "Российского Союза Молодежи". Председатель организации — Анастасия Софьина рассказала, что на текущий момент завершилась заявочная кампания, в ходе которой была получена 931 заявка от юных талантов нашего региона, что практически вдвое превышает количество участников по сравнению с прошлым годом.

"В этом году совместно с коллегами из регионального отделения Движения Первых была пересмотрена концепция проведения регионального этапа. Теперь региональный этап включает очный формат. Такой подход позволит сформировать более качественную делегацию для участия во Всероссийском этапе", — подчеркнула Анастасия Софьина.

Национальный финал фестиваля пройдет с 22 по 26 апреля в городе Ставрополь, куда отправятся лучшие представители Самарской области.

Главный принцип Движения Первых — создание инициатив и проектов в соавторстве с детьми. На заседании присутствовали ребята из Совета Первых — детского совещательного органа, каждый из которых представляет свой город или район. Председатель Совета Первых Самарской области Екатерина Неклюдова из г. о. Кинель рассказала об инициативах, которые они с ребятами придумали вместе и уже реализуют.

Кроме того, в завершении прошлого года Губернатором Самарской области было принято решение о выделении дополнительных средств из регионального бюджета на поддержку инициатив участников Движения. Совместно с ребятами из Совета Первых было запланировано несколько проектов. Одной из важных инициатив является форум "Герои нашего времени", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере патриотического воспитания.