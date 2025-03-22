В Кошкинском районе пьяный рецидивист вскрыл чужую квартиру, спасая "бывшую"

В Кошкинском районе женщина обратилась в полицию, объяснив, что кто-то взломал дверь в ее квартиру, испортил ремонт и раскидал вещи. Конфликтных ситуаций у нее ни с кем нет, из квартиры ничего не пропало, но ущерб от повреждения вещей, дверей, окна и полов составляет не менее 45 тыс. рублей.

Полицейские опросили соседей, собрали все необходимые улики. Схожего по описанию с разыскиваемым мужчину задержали в одном из дворов, им оказался 41-летний местный житель, ранее судимый за грабеж.

Мужчина подробно рассказал о событиях, предшествующих задержанию: находясь возле многоквартирного дома в алкогольном опьянении, он заметил местную жительницу, похожую на бывшую сожительницу и решил поговорить с ней. Женщина вошла в подъезд и пропала из вида.

Тогда он, думая, что слышит ее крики о помощи, попытался взломать дверь рядом находящейся квартиры. Потерпев неудачу, взял хранящуюся в свободном доступе в подъезде лопату и разбил окно на первом этаже. После чего, вернувшись к двери, той же лопатой, выломал дверь. Не обнаружив в помещении женщины, разбросал по комнатам вещи, повредил плинтус и линолеум, после чего ушел искать ее на улицу, где его задержали полицейские.

Мужчину поместили в наркологический диспансер, по выходу из которого к нему будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба облГлавка.